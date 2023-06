Shadow Gambit: The Cursed Crew, date de sortie et démo pour le jeu d'infiltration avec des pirates

Shadow Gambit: The Cursed Crew a refait parler de lui à l'occasion du PC Gaming Show 2023. Le titre de Mimimi Games, récemment connu pour Desperados III, s'est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay nous replongeant dans son univers de pirates et de magies, à découvrir juste ici :

Shadow Gambit: The Cursed Crew sera pour rappel un jeu d'infiltration et de stratégie, comme Desperados III (à 35,99 € sur Gamesplanet), dans une version alternative de l'âge d'or de la piraterie. Les joueurs pourront recruter un équipage, personnaliser leur navire et se lancer dans des batailles stratégiques à l'aide de pouvoir, dont celui de manipuler le temps.

La date de sortie de Shadow Gambit: The Cursed Crew est fixée au 17 août 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, une démo sera disponible du 19 au 26 juin prochain à l'occasion du Steam Next Fest, proposant environ deux heures de gameplay sur deux îles.