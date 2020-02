Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, date de sortie et illustration pour le DLC Fantastic Four: Shadow of Doom

L'aventure Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order touchera bientôt à sa fin avec le lancement de son troisième et ultime DLC inclus dans le Pass d'Extension, vendu pour rappel 19,99 €.

Après Marvel Knights: Curse of the Vampire mettant en scène des personnages de la nuit, et X-Men: Rise of the Phoenix ajoutant quelques mutants supplémentaires, nous aurons droit à Fantastic Four: Shadow of Doom. Jusqu'à présent, seul le redoutable Victor Von Fatalis avait vu son apparition être confirmée, et c'est en toute logique que nous retrouverons également les quatre héros que sont l'Homme-Élastique, la Torche Humaine, la Chose et la Femme Invisible, comme le prouve l'illustration partagée par Nintendo. L'éditeur en profite au passage pour donner une date de sortie à ce DLC.

Sortez vos agendas, Fantastic Four: Shadow of Doom arrivera le 26 mars prochain dans le Pass d'Extension de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order sur Switch.

