Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, skins Fondation du Futur avec le DLC Fantastic Four: Shadow of Doom et détails du patch 4.0

Depuis quelques jours, Marvel Games fait la promotion du DLC Fantastic Four: Shadow of Doom de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order à grands coups de costumes, qu'ils soient gratuits comme pour les Marvel Knights et les Gardiens de la Galaxie, entre autres, ou fassent partie de l'extension comme ceux des X-Men. Cette fois, ce sont les nouveaux personnages ajoutés pour l'occasion qui y ont droit, à savoir les Quatre Fantastiques et le Docteur Fatalis. Oui, nous avons donc la confirmation implicite qu'il sera jouable.

Au programme, la Fondation du Futur (il ne manque plus que Spider-Man) et une apparence de l'ère Marvel 2099. Un autre visuel montre également le vilain sous son apparence de Dieu Empereur Fatalis qu'il arborait dans l'évènement Secret Wars des comics, sans doute en lien avec le scénario. Par ailleurs, le changelog du patch 4.0 a été un temps en ligne sur le site officiel de Nintendo, partagé sur Reddit, en voici une traduction :

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order 45,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 45,99€. Contenu téléchargeable Prend désormais en charge le DLC payant, Fantastic Four: Shadow of Doom. Achetez-le pour profiter du contenu suivant :

Nouveau mode histoire, qui décrit les évènements après les affrontements du jeu principal ;



Ajout des Quatre Fantastiques en nouveaux personnages jouables ;



Des niveaux d'entraînement plus élevés ont été ajoutés à Salle des dangers ;



De nouveaux gantelets ont été ajoutés au mode Épreuve. Mise à jour gratuite Jouez gratuitement à une partie du nouveau mode Histoire.

Ajout de nouvelles tenues à débloquer.

Ajout de nouvelles lignes vocales à débloquer.

Nouveaux effets ISO-8 ajoutés.

Le niveau maximum pour les héros a été porté à 300.

Ajout de nouveaux emplacements où vous pouvez équiper des ISO-8.

Ajout de nouveaux nœuds à débloquer dans Alliance Enhancement.

Vous pouvez désormais jouer à de nouveaux évènements à durée limitée.

Correction de divers autres problèmes pour améliorer l'expérience de jeu.

Comme vous pouvez le lire, un nouveau mode histoire sera ajouté, dont le début pourra être essayé par tous.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre la diffusion de la bande-annonce de lancement de Fantastic Four: Shadow of Doom, dont la date de sortie est fixée à ce jeudi 26 mars.

