Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, un Céleste et des costumes inédits pour les possesseurs du Pass d'Extension

Si Marvel Games se garde encore sous le coude la bande-annonce de lancement du DLC Fantastic Four: Shadow of Doom de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, il a diffusé quelques visuels ces derniers jours pour mettre en avant les costumes gratuits que tous les joueurs pourront faire porter aux Marvel Knights, à Deadpool, aux Gardiens de la Galaxie, à Thanos et bien d'autres.

Les possesseurs du Pass d'Extension vont de leur côté recevoir en supplément quatre autres skins pour des mutants :

Mais le plus intrigant reste la diffusion d'un visuel dépeignant un Céleste avec la mention « Combattez pour la Terre ». Nul ne sait pour le moment s'il s'agira seulement d'un boss à combattre ou de toute autre chose. D'ailleurs, même son identité reste inconnue, bien qu'il ressemble un peu à Eson le Chercheur avec son casque / visage à six trous, et à Gammenon le coordinateur pour la massue lui servant d'arme.

Les réponses à toutes nos questions ne tarderont pas à arriver, l'ultime extension de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order étant datée au 26 mars.

Lire aussi : TEST de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, un joyeux bazar entre super-héros