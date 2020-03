Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Fatalis joue avec la réalité dans la bande-annonce de lancement du DLC Fantastic Four: Shadow of Doom

Nous y sommes, le DLC Fantastic Four: Shadow of Doom de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est enfin disponible et a eu droit à un cadre de choix pour sa bande-annonce de lancement, à savoir le Nintendo Direct Mini surprise du jour !

Sans surprise, nous retrouvons donc l'Homme-Élastique, la Torche Humaine, la Chose et la Femme Invisible faisant face au Docteur Fatalis (Doctor Doom) et une armée d'insectes, le grand vilain ayant en sa possession la Pierre d'Infinité contrôlant la réalité. Et, oui, le fameux Céleste présenté en image est bien de la partie, tout comme la transformation en Dieu Empereur Fatalis du personnage. Quelques visuels sont disponibles en page suivante.

Pour rappel, le Pass d'Extension inclut également les DLC Marvel Knights: Curse of the Vampire et X-Men: Rise of the Phoenix, pour des heures de contenu supplémentaires avec vos personnages Marvel préférés.

Lire aussi : TEST de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, un joyeux bazar entre super-héros