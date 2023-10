TEST The Crew Motorfest : le grand retour d'Ubisoft ?

Bienvenue à Hawaï





Cinq ans après la sortie de The Crew 2, Ubisoft ressort la licence en partant cette fois-ci à Hawaï ; petit clin d'œil à Test Drive Unlimited, qui se déroule sur la même île que Motorfest. Toujours est-il que la nostalgie fonctionne à merveille, chez les joueurs ayant parcouru toutes les routes de l’ancien jeu d’Eden Games. Les véhicules ne sont pas les seuls à l’honneur, la culture Hawaïenne est également mise en avant un peu partout dans le jeu. Dès lors, c’est un véritable voyage virtuel qui nous est proposé, le dépaysement fonctionne à merveille ! En revanche, la map est largement plus petite que les anciens titres. La traverser en avion du nord au sud, ne prend pas plus de dix minutes.

Ubisoft continue de mêler culture et ludisme dans ses jeux.

Là où le studio nous avait habitués à une zone gigantesque à explorer, nous nous retrouvons sur une petite île du Pacifique. Toutefois, est-ce une si mauvaise chose ? Après tout, les The Crew étaient jonchés de contenus plus répétitifs les uns que les autres. Aller à l’essentiel n’est peut-être pas si négatif, sans compter qu’il faut s’attendre à des DLC qui vont probablement ajouter de nouvelles destinations. En tout cas, nous en prenons plein les mirettes avec un moteur graphique magnifique. Les paysages sont à couper le souffle, avec des couchers de soleil que certains ont pu admirer dans la réalité. C’est une force de ces jeux-là, nous avons la sensation d’être de nouveau en vacances !

Le seul problème, c’est l’exagération au niveau des saturations et des contrastes. Nous sentons que les développeurs veulent que les joueurs en prennent plein les yeux avec des rendus très prononcés, au risque d’en déplaire à certains. Autre point, il peut y avoir une certaine inégalité dans le rendu des textures. En faisant un peu de « hors-piste », quelques lieux manquent de finesses visuelles, c’est très sommaire. En outre, qui dit liberté, dit petits bugs par-ci, par-là. Notre voiture s’est déjà retrouvée bloqué dans une paroi et, selon les endroits, nous avons constaté un brin de clipping / popping. Il y a aussi encore des choses qui font un peu vieillot à l’image. Comme ? Les environnements manquant de vie, les personnages ayant une modélisation très banale avec des animations sorties d’outre-tombe (sacré décalage avec le reste de l’univers), ou encore les rétroviseurs inutilisables affichant une image floue et baveuse ; sérieusement, en 2023 ?

Mais au-delà de ces défauts, c’est un plaisir de contempler régulièrement l’île, sachant que le tout s'approche grandement de la réalité. Entendez par là que ceux qui ont la chance d’avoir séjourné à Hawaï, reconnaîtront sans peine de nombreux endroits de l’archipel. Flâner c’est bien beau, mais à plus de 200 km/h c’est compliqué... Le guide touristique de la première série d’épreuves nous demande de tourner la tête à droite et à gauche, alors que nous sommes en pleine course. Une petite incohérence amusante, mais il faut aimer les dialogues à rallonge. L’aspect ludique nous permet d’apprendre plein de choses, mais pas seulement sur la région. Il y a également de nombreux dialogues sur les machines que nous pilotons.

Ca frissonne de partout !





Les grandes épreuves sont appelées playlist, elles sont composées de 6 à 10 courses avec une thématique spécifique. Chaque playlist propose des gammes de véhicules différents, avec des narrateurs qui nous partagent leur passion. Là encore, c’est très instructif et le joueur en apprend toujours plus. D’autant que ce sont parfois des célébrités du milieu qui nous parlent, comme Supercar Blondie ou l’équipe de LBWK. Une grande amélioration se ressent dans la conduite des véhicules, spécialement les motos. Les sensations sont impressionnantes, les motards qui aiment la conduite sportive frissonnent de plaisir à chaque virage ! Les avions ont également été retravaillés, essentiellement grâce à une caméra mieux gérée en vue objective.

Le pilotage des motos est la grande valeur ajoutée du titre !

Rapidement, pour les possesseurs du titre sur PS5, notez que les fonctionnalités de la DualSense sont prises en compte, et c’est un véritable bonheur. En effet, les gâchettes s’adaptent, se bloquent, et tapent l’index quand un véhicule gronde. Les vibrations, elles, nous font ressentir la route, les pneus et autres dérapages dans la paume de nos mains, c’est vraiment jouissif ! Par ailleurs, ces tremblements s’accentuent plus ou moins selon l’intensité de la course. De plus, si vous jouez dans le noir, vous verrez du coin de l’œil les LED de la manette clignoter pour nous immerger comme il se doit dans l’univers coloré de The Crew Motorfest. L’expérience est folle, bravo aux développeurs.

Pour en revenir à nos moutons, activer chaque playlist permet de débloquer une série de challenges et activités en tout genre. Ici nous retrouvons ce que les anciens The Crew proposaient, objectifs photos, slaloms, acrobaties etc. Des coffres cachés sont également au programme, permettant d'obtenir toujours plus d’équipements d'amélioration de vos engins. Les démonter donne une monnaie d’échange, afin de modifier les afflixes des pièces. Ainsi, vous pouvez optimiser les performances de vos véhicules préférés et briller sur les circuits. Dès lors, l’exploration et la chasse au trésor deviennent totalement addictives. Tout cela donne une durée de vie sans fond, sans compter des séries d’épreuves qui changent d’une semaine à l’autre. Si vous avez ratissé les playlists et les épreuves, il y aura toujours de nouvelles courses pour assouvir votre soif de pilotage.

Quoi penser finalement de The Crew Motorfest ? Que ce nouvel opus a de quoi amuser et faire vibrer les joueurs. Les motos sont sensationnelles, c’est l’aspect qui nous a le plus impressionnés. Tout cet univers prenant est ponctué par une bande-son très appréciable, malgré certains morceaux peu inspirés. Au niveau de l'expérience, le seul réel défaut que nous pouvons mentionner, c’est l’affichage fantôme des autres joueurs. Les croiser en face à face fait constamment sursauter, par peur de la collision. D’autant que certains n’hésitent pas à en jouer, et vous foncent dessus délibérément...

Les plus Dépaysement garanti

Conduite véhicule au top

Jouer avec la DualSense, un vrai bonheur !

Une bonne durée de vie

Des graphismes pétants... Les moins ... mais avec quelques défauts par-ci, par-là

Manque d’originalité

Affichage des joueurs fantôme perturbant

Les rétroviseurs flous, sérieusement ?