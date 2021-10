BON PLAN sur Gamesplanet : God of War en précommande et en réduction, Days Gone, F1 2021 et Deathloop eux aussi bradés

Il y a quelques jours, Sony officialisait la venue de God of War sur PC, lui qui était exclusif à la PlayStation 4 depuis sa sortie en 2018. Un grand pas pour les joueurs sur ordinateurs après les sorties d'Horizon: Zero Dawn et Days Gone, Gamesplanet ne perd pas de temps et lance déjà les précommandes de God of War à 44,99 €, soit une réduction de 10 %.

Le revendeur agréé en profite également pour justement proposer Days Gone à 29,99 €, soit une réduction de -40 %, ainsi que Deathloop à 35,99 € (-40 %) en édition standard ou 47,99 € (-40 %) en édition Deluxe. Dans un autre style, F1 2021 est bradé à 36,99 € (-38 %) en Standard Edition et à 45,99 € (-39 %) en Deluxe Edition.

Enfin, Gamesplanet rappelle que de nombreux autres jeux sont en promotion pour Halloween, c'est à retrouver sur le site du revendeur.