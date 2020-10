BON PLAN chez Gamesplanet : soldes d'Halloween, Call of Duty: Black Ops Cold War et Ghostrunner en promotion

À deux semaines tout pile de la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, Gamesplanet rappelle qu'il propose de précommander le jeu de Treyarch et Activision avec 10 % de réduction, permettant d'obtenir des bonus in-game. Disponible via Blizzard Battle.net, le titre n'aura pas droit à sa version physique, et Gamesplanet est le seul distributeur français à proposer le jeu dans sa boutique.

Vous pouvez ainsi retrouver Call of Duty: Black Ops Cold War à 53,99 € en édition standard ou à 80,99 € en Ultimate Edition. Et si vous préférez plutôt un jeu d'action à l'ambiance cyberpunk et au gameplay un peu plus hardcore, Ghostrunner est proposé avec une réduction de 25 %, soit à 22,49 €.

Enfin, Gamesplanet n'oublie pas de célèbre Halloween avec des promotions, pas de thème spécifique cette fois, un tas de titres sont soldés, il y en a pour tous les goûts et ils sont à découvrir ici.