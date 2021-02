BON PLAN chez Gamesplanet : les soldes sont lancés avec des jeux SEGA, Take 2, Disney et EA bradés

Gamesplanet célèbre lui aussi le Nouvel An lunaire 2021 et lance une vague de promotions sur les jeux distribués dans sa boutique. Le revendeur rappelle que Destiny 2 (et ses extensions), est bradé depuis quelques jours, de même que Total War: Warhammer III avec le code promo « DAEMONS ». Mais pas question de s'arrêter là, d'autres titres sont également à prix réduit pendant quelques jours.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver en soldes les titres d'Electronic Arts comme les récents Battlefield, FIFA 21, Star Wars Squadrons ou encore Need for Speed Heat, mais également des jeux édités par Disney tels que les Monkey Island, Epic Mickey : Le Retour des héros, les Star Wars : Le Pouvoir de la Force, Star Wars: Battlefront II (celui de 2005) ou les excellents Star Wars: Knights of the Old Republic. Quelques jeux de Take 2 sont aussi bradés, comme Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, les Mafia, BioShock: The Collection, Borderlands 3 ou encore Kerbal Space Program, Sid Meiers Civilization VI - Platinum Edition et XCOM 2.

Et bien évidemment, il y a un tas de jeux en promotion pour le Nouvel An lunaire 2021, avec par exemple Elite Dangerous, Planet Zoo et Planet Coaster, Jurassic World Evolution, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, My Time At Portia, Overcooked! 2 ou encore Worms W.M.D. C'est à retrouver sur le site de Gamesplanet jusqu'au 21 février prochain.