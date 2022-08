BON PLAN chez Gamesplanet : TMNT: The Cowabunga Collection, Steelrising, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R et un tas d'autres jeux en promotion

Gamesplanet célèbre la rentrée des classes avec un tas de promotions dans sa boutique, même sur des jeux vidéo en précommande. Nous retrouvons par exemple JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R à 42,49 € (-15 %) en édition simple ou à 59,49 € (-15 %) en édition Deluxe. Et chaque précommande permet d'obtenir une tenue bonus en prime.

Lui vient de sortir, il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, regroupant 13 jeux avec les Tortues Ninja, et il est déjà affiché à 33,99 € (-15 %), vous pouvez également retrouver notre test ici : TEST Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la meilleure compilation qui existe ! Le simulateur de pêche Call of the Wild: The Angler est quant à lui proposé contre 22,49 € (-10 %) le jour de sa sortie, idem pour Tinykin à 17,84 € (-15 %) et Commandos 3 - HD Remaster à 17,99 € (-10 %).

Steelrising est lui aussi disponible en précommande à prix réduit, en édition standard à 42,49 € (-15 %) ou en Bastille Edition à 50,99 € (-15 %), celle dernière inclut un DLC avec une nouvelle zone, de nouveaux personnages, ennemis, boss, armes et des tenues en plus. Et les précommandes permettent d'accéder à la bêta, déjà lancée. Victoria 3 disponible en précommande puis peu, en édition standard à 44,99 € (-10 %) ou en Grand Edition à 71,99 € (-10 %), incluant le jeu, le pass d'extension et du contenu additionnel.

Enfin, The Dragoness: Command of the Flame sortira le 1er septembre, et il sera disponible à partir de 15h00 à cette date contre 17,99 € (-10 %).