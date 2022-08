TEST Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la meilleure compilation qui existe !

Le retour des légendes





Dans les années 90, les joueurs découvraient tout un tas de jeux vidéo se basant sur la licence Tortue Ninja. Ainsi, les consoles de Nintendo et SEGA ont pu accueillir des perles explosives qui ont marqué toute une génération. Ces vieux fans se souviennent encore des salles d’arcade avec des titres TMNT qui ont su vider leur porte-monnaie. Konami revient donc en force en proposant une compilation de toutes ces perles d’antan qui fait grandement saliver : Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (voir liste des productions). Nous avons eu la chance de tester ce recueil avant sa parution dans les rayons, de quoi se laisser tenter ou non ?

Une excellente idée.

Nous avons donc sous les yeux de vieux titres pixelisés qui peuvent piquer la rétine si vous n’y jouez pas sur un écran cathodique. Les développeurs de chez Digital Eclipse le savent, il faut adoucir tout cela en proposant des filtres visuels, et c’est ce qu’ils ont fait. Ainsi, nous avons le choix de divers rendus, à savoir « Filtre TV », destiné principalement aux jeux sur console de salon, « Moniteur » pour l’arcade et « Filtre LCD » pour les productions portables. Alors, oui, les graphismes sont plus soignés, la rétine se sent moins agressée, mais nous trouvons ces filtres un peu trop prononcés à notre goût. Bon au moins, ils sont présents et pensés « pour », c’est déjà ça.

En outre, nous pouvons changer la taille de l’écran et choisir entre « Original » affichant le jeu de base, « Plein écran » augmentant simplement la résolution jusqu’aux extrémités de la TV et « Large » qui étire, élargie et déforme l’image pour exhiber un rendu catastrophique ; sincèrement, évitez ce type d’option qui dénature totalement les graphismes des jeux. Pour finir, vous pouvez ajouter des bordures fort sympathiques sur les côtés aux couleurs d’un titre au lieu de laisser des bords noirs sans âme ; n’hésitez pas à les mettre, ils sont super classes.

Parlons peu, parlons bien, y a-t-il des paramètres supplémentaires pour jouir comme il se doit de ces expériences d’autrefois ? Eh bien oui et ils sont très nombreux. Tout d’abord, in-game, nous pouvons « rembobiner » un moment de quelques secondes. Pour faire simple, si vous perdez, vous pouvez revenir en arrière pour reprendre votre aventure et éviter une erreur. En outre, nous pouvons sauvegarder et charger une partie quand nous le souhaitons. Vous en voulez encore ? Un Guide stratégie est là pour nous donner quelques astuces ; oui, oui, comme dans les vieux magazines des années 90. Une excellente idée.

Tout pour plaire





Continuons sur notre lancée, avant de démarrer un jeu, nous pouvons choisir sa région : US ou Japon. Chose totalement délirante qui a été ajoutée, des options de triches sont là pour nous faciliter la vie. Par exemple, dans Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turles in Time, nous pouvons sélectionner le niveau de départ ou encore ajouter des vies supplémentaires. Dans Tournament Fighters, nous avons la possibilité de jouer des boss, d'augmenter la vitesse, etc. Dans les productions NES, accrochez-vous bien, nous pouvons supprimer les ralentissements et surtout les scintillements des sprites, et bon sang, cela fait un bien fou !

Les poils se lèvent.

Comme vous le savez certainement, des jeux sont fait pour être jouer en multijoueur. Bien évidemment, en connectant une deuxième (troisième et quatrième) manette en local, vous pouvez vous divertir avec une bande de camarades à la maison. Mais là où l’équipe nous fait plaisir, c’est en ajoutant un mode « En ligne », pour s’amuser avec ses amis n’importe où dans le monde ; mode souvent oublié dans ce genre de compilation. En d’autres termes, un pur bonheur !

Du côté des bonus, c’est un énorme cadeau que nous offre Konami. En effet, la firme ne rigole pas avec les aficionados et partage des documents sur la conception des jeux ! Croquis des personnages, des niveaux, des ennemis, c’est tout bonnement incroyable. Nous avons aussi droit aux dossiers de presse, aux publicités dans les magazines, aux couvertures des bandes dessinées, à un aperçu des séries animées et des boîtes américaines et japonaises... Une vraie mine d’or ! Sans oublier le lecteur audio pour réécouter des OST électriques venues d’outre-tombe. Les poils se lèvent.

Ne tournons pas autour du pot, c’est exactement ce que veulent les joueurs, et plus particulièrement les fans d’une licence, quand un éditeur décide de sortir une compilation. Absolument tout le monde devrait prendre exemple sur Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ! En plus des jeux et des innombrables options, Konami n’a pas hésité à ressortir de vieux dossiers et documents (surtout ceux centrés sur la conception) pour retourner le cerveau des amoureux de TMNT. Seul regret dans tout cela, il n’y a pas d’archives « PAL », seuls le pays du Soleil-Levant et l’Amérique du Nord sont concernés. Mais au-delà de cela, nous avons là un recueil vidéoludique qui vaut clairement le détour. Mention spéciale à la Nintendo Switch qui, grâce à la petitesse de son écran, affiche une image fine et agréable avec les filtres proposés. Bref, vous aimez Tortue Ninja ? Vous avez adoré les jeux d’autrefois ? Ne cherchez plus et craquez ! Nous avons une dernière chose à dire à toutes les personnes qui ont sorti cette compilation : bravo et surtout merci.

Les plus Tous les vieux TMNT regroupés

Les bonus, une vraie mine d’or

Jeu en ligne, le top

Sur Switch, c’est parfait

Tous les paramètres supplémentaires, purement génial !

Les filtres qui adoucissent le rendu… Les moins … mais qui sont un peu trop prononcés à notre goût

Rien concernant le territoire PAL, dommage

Notation Verdict 18 20