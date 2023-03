Teenage Mutant Ninja Turtles : un jeu Tortues Ninja adaptant le comics The Last Ronin à la manière des God of War en cours de développement

Depuis les années 80, les Tortues Ninja n'ont pas cessé leurs aventures dans les comics, en animé, films ou encore en jeux vidéo. Ces dernières années, nous avons ainsi eu droit à la compilation Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, au beat'em all rétro Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge et même récemment à une collaboration dans les jeux Call of Duty avec Shredder. Un nouveau long-métrage d'animation intitulé Ninja Turtles: Teenage Years va lui voir le jour cet été. Autant dire que les fans ont de quoi se faire plaisir et ça ne va pas s'arrêter.

En effet, nous apprenons par l'intermédiaire de Polygon qu'un nouveau jeu AAA est actuellement en développement. C'est le vice-président senior associé aux jeux et médias émergents chez Paramount Global, Doug Rosen, qui a partagé l'information, sans toutefois dévoiler de nom de studio, et a donné quelques détails supplémentaires. Il s'agira d'un Action-RPG AAA à la troisième personne comparé aux récents God of War et adaptant le comics de 2020 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (vendu 29,95 € à la Fnac et édité par Hi Comics).

Cette histoire sombre s'adressant à une audience mature mettra principalement en scène la seule tortue du groupe ayant survécu dans le futur, même si d'autres personnages pourraient être jouables en flashback par exemple. Pour en savoir plus, notamment concernant les plateformes d'accueil, il faudra se montrer patient, car le jeu n'est pas attendu avant plusieurs années.