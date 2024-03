Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, la suite du dernier film en jeu vidéo se dévoile enfin

La semaine dernière, nous découvrions Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, un portage d'un jeu d'arcade peu connu signé Raw Thrills et Cradle Games, édité par GameMill Entertainment. Eh bien, il va c'est un autre jeu dans l'univers des Tortues Ninja qui fait à présent parler de lui et dont l'intitulé pourrait bien être confondu avec ce dernier. Vous vous souvenez de l'annonce d'une adaptation du long-métrage d'animation Ninja Turtles: Teenage Years / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en jeu vidéo par Outright Games ? Il faudra désormais l'appeler Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed ou Les Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent dans la langue de Molière.

C'est Game Informer qui a tout d'abord eu droit en exclusivité à de premiers détails et visuels concernant ce projet développé par les Espagnols de aheartfulofgames. Il s'agira d'un jeu de plateforme et brawler 3D faisant suite à l'intrigue du film, alors que les Tortues Ninja sont désormais acceptées par la société à la suite de leurs exploits. Sauf qu'une nouvelle vague de vilains mutants va envahir New York et les empêcher de vivre une vie normale. Nous pourrons contrôler Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphael, chacun disposant d'un style de jeu unique, que ce soit dans les rues ou les égouts de la ville. De la coopération à deux joueurs en local sera de plus possible et nous pouvons nous attendre à voir des visages familiers tout au long de l'aventure. Pour le reste, il faudra patienter.

Un communiqué de presse tout chaud nous informe que Maximum Entertainment France (anciennement Just for Games) se chargera de la distribution d'éditions physiques par chez nous sur consoles. Il est également fait mention de cinq arrondissements à explorer dans New York, de gratte-ciels et de la découverte d'anciens secrets du ninjutsu.

Stephanie Malham, directrice de l'exploitation d'Outright Games, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Paramount pour offrir un nouveau chapitre exaltant dans l'incroyable univers des Tortues Ninja. Cette franchise, qui a vu le jour dans les bandes dessinées et qui est devenue un phénomène mondial, ne pourrait pas nous rendre plus enthousiastes à l'idée d'offrir aux fans, anciens et nouveaux, une expérience interactive pleine d'énergie et axée sur l'histoire. Nous sommes impatients de partager davantage l'univers dynamique que nous avons créé avec A Heartful of Games dans les mois à venir. » Doug Rosen, Senior Vice-Président pour la partie Jeux et Médias Émergeants de Paramount, a déclaré : « Après l'incroyable succès de Ninja Turtles : Teenage Years, nous sommes ravis de collaborer avec Outright Games pour donner vie à l'univers des Tortues. Alors que la franchise célèbre son 40e anniversaire et continue d'attirer de nouveaux fans, nous sommes impatients de voir les joueurs plonger dans l'univers du dernier film grâce à ce nouveau jeu fantastique. »

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC en fin d'année 2024. Espérons que ce projet sera un minimum qualitatif et pas seulement conçu rapidement pour tenter de surfer sur le succès relatif du long-métrage auprès des fans.

