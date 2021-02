BON PLAN chez Gamesplanet : Total War: Warhammer III déjà en promo avec un code, et d'autres jeux en réduction

La semaine dernière, SEGA et Creative Assembly ont dévoilé Total War: Warhammer III, nouveau jeu de stratégie qui arrivera cette année sur PC. Gamesplanet ne perd pas de temps et propose déjà de précommander le titre sur sa boutique, avec une réduction de 19 % grâce à un code promotionnel.

De base, Total War: Warhammer III est déjà affiché à 50,99 € au lieu de 59,99 €, soit une réduction de 15 %, mais le prix passe à 48,44 € avec le code « DAEMONS ». En plus de ça, les précommandes permettent d'obtenir un pack de Race additionnel. Mais ce n'est pas tout, Gamesplanet propose également d'autres réductions sur de nombreux jeux, notamment pour ANNO 1800, qui accueille son troisième Season Pass, et donc des promotions :

- Year 3 Pass : code promo YEAR3PASS pour avoir le jeu à 17,09 € soit - 14 % ; ANNO 1800 - Gold Edition Year 3 à - 40 %, 47,99 € ;

47,99 € ANNO 1800 - Complete Edition Year 3 à - 30 %, 76,99 € .

Les différentes éditions de Destiny 2 bénéficient elles aussi de promotions :

à - 50 %, 12,50 € ; Destiny 2 : Bastion des Ombres à - 50 %, 12,50 €.

Gamesplanet rappelle que Little Nightmares II sort ce jeudi, et qu'il est toujours en précommande avec 10 % de réduction dans ses éditions Standard (26,99 €) et Deluxe (35,99 €). Enfin, le revendeur brade les jeux japonais sur sa boutique (Dragon Ball FighterZ et Kakarot, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, God Eater 2, etc.), c'est à retrouver ici.