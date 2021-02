Total War: Warhammer III annoncé sur PC, la Reine des glaces fait face aux démons dans une sublime cinématique

Le studio Creative Assembly de SEGA ne se tourne pas les pouces, puisqu'après avoir sorti l'an dernier A Total War Saga: Troy ainsi que le DLC The Warden & The Paunch de Total War: Warhammer II, il a teasé sa communauté ces derniers jours autour d'un contenu en rapport avec la licence de Games Workshop. Faites semblant d'être surpris, l'artwork qui a fuité était bien véridique et c'est donc Total War: Warhammer III qui vient d'être dévoilé à travers une superbe cinématique à même de plaire aux néophytes comme aux connaisseurs.

Ce troisième épisode proposera une campagne inédite à travers les Territoires de l'Est et les Royaumes du Chaos, mettant en scène un conflit cataclysmique opposant le royaume de Kislev mené par sa Reine des glaces Katarin Bokha et les factions démoniaques que sont Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch, où il faudra choisir « entre sauver un dieu mourant ou exploiter ses pouvoirs ». La fin de la vidéo teaser de son côté le Grand Cathay, le plus puissant empire d'Orient qui sera également jouable. Décrit comme l'apogée de cette trilogie vidéoludique, Total War: Warhammer III proposera « la plus grande diversité de héros légendaires, de monstres gargantuesques, de créatures volantes et de pouvoirs magiques que la série n'ait jamais connu », rien que ça.

« Notre objectif, dès le départ, était de créer une série de jeux qui emporterait les joueurs dans un périple incroyable au sein de ce monde que nous aimons tous tant », a expliqué Ian Roxburgh, le directeur du jeu. « L'énorme soutien témoigné par les joueurs a permis le succès des deux premiers opus et a élevé nos ambitions au niveau supérieur, c'est pourquoi nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir ce troisième épisode. » « Le savoir-faire, l'implication et la fidélité au monde de Warhammer dont Creative Assembly a fait preuve au fil des années en travaillant sur l'illustre franchise Total War Warhammer ont fait le bonheur de Games Workshop, ainsi que celui des fans du monde entier » a déclaré Jon Gillard, responsable mondial des licences. « La création et le développement des armées de Cathay et Kislev pour ce projet ont été très amusants pour nos développeurs et nous attendons avec impatience de les voir en action dans ce troisième volet colossal. »

En attendant de pouvoir découvrir Total War: Warhammer III dans le courant de l'année 2021, sachez que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur Steam, le site officiel et l'Epic Games Store. Vous pouvez retrouver les précédents jeux et extensions de la licence chez notre partenaire Gamesplanet. Des visuels sont quant à eux visibles en page suivante.