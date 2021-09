BON PLAN chez Gamesplanet : Deathloop, Bus Simulator 21, Tales of Arise, NBA 2K22 et autres en promotion

C'est la rentrée, la pluie tombe sur une partie de la France, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se faire plaisir. Gamesplanet continue comme chaque semaine de proposer un tas de jeux vidéo en promotion et il y a cette fois encore du lourd avec des titres en précommande qui sortiront dans les prochains jours, mais également des nouveautés.

Voici une sélection de titres récents ou à venir en réduction chez Gamesplanet :

D'autres jeux sont en promotion cette semaine, notamment ceux d'Ubisoft comme Far Cry 5, Far Cry New Dawn, les South Park, The Crew 2 Special Edition, mais également des titres comme Surviving Mars, Tekken 7 Ultimate Edition et Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Deluxe Edition, tout cela est à retrouver ici. Enfin, Pathfinder: Wrath of the Righteous est en promotion avec le code « PATH10 », ainsi que Humankind avec le code « HUMAN5 » jusqu'au 12 septembre prochain.