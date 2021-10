God of War officialisé sur PC avec une date de sortie et une bande-annonce en 4K

Alors que les possesseurs de PlayStation 4 et PS5 attendent impatiemment la sortie de God of War Ragnarök l'année prochaine, les joueurs sur ordinateurs croisaient les doigts pour que le précédent volet arrive sur leurs machines. Il faut dire que Sony lorgne depuis un moment cette plateforme, allant jusqu'à racheter Nixxes pour réaliser des portages.

Eh bien, c'est aujourd'hui officiel, God of War va bel et bien s'inviter sur PC. Sony a annoncé la bonne nouvelle en partageant une bande-annonce impressionnante, à admirer en 4K ci-dessus. Le contenu ne changera évidemment pas, les joueurs retrouveront Kratos et son fils Atreus au milieu d'autres dieux et monstres nordiques, mais le titre a été optimisé pour les ordinateurs. God of War tournera ainsi en 4K avec un framerate débridé, les joueurs retrouveront des ombres haute résolution, des reflets améliorés et même les technologies GTAO et SSDO. Le jeu sera également compatible avec le DLSS de NVIDIA pour améliorer les performances et la technologie Reflex pour une faire latence. Par ailleurs, God of War sur PC sera jouable avec les manettes DualShock 4 et DualSense de Sony, ainsi qu'avec d'autres manettes tiers et même au clavier et à la souris. Le titre supportera l'affichage sur les écrans ultra-larges en 21:9, de quoi en prendre plein la vue. Cependant, Nixxes n'est pas crédité, c'est bien Santa Monica Studio qui est derrière ce portage.

La date de sortie de God of War est déjà fixée au 14 janvier 2022 sur PC via Steam, vous pouvez retrouver des images tirées de ce portage sur la seconde page, et une manette PS4 à 46,99 € sur Amazon.