God of War Ragnarök a deux belles nouveautés sur PC, les joueurs PlayStation mis de côté ?

C'est aujourd'hui que sort God of War Ragnarök sur PC. Jetpack Interactive a aidé Santa Monica Studio à porter les dernières aventures en date de Kratos sur ordinateurs, elles étaient jusqu'ici exclusives aux PlayStation 4 et PS5 de Sony. Bien évidemment, le titre profite de fonctionnalités techniques très appréciées des joueurs PC, comme l'affichage ultra-large et le framerate débridé, mais ce n'est pas tout.

Les joueurs PC de God of War Ragnarök peuvent découvrir dans les paramètres du jeu deux réglages fort appréciables. Comme le détaille Santa Monica Studio sur le blog PlayStation, les joueurs peuvent désormais activer une option qui « permettra de réduire la fréquence à laquelle vos compagnons vous donneront des conseils pour résoudre les énigmes ». Kratos est rarement seul dans le jeu et les PNJ n'attendent pas longtemps avant de vous donner des indices pour progresser, ce qui pouvait être très énervant. Autre nouveauté, l'audiodescription des scènes cinématiques, une option d'accessibilité très appréciable pour les joueurs ayant des déficiences visuelles. Voici un exemple en vidéo :

Ces deux nouveautés sont disponibles dès aujourd'hui dans la version PC de God of War Ragnarök, mais quid des joueurs sur PlayStation 5 et PS4 ? Sony n'a évidemment pas oublié les fans de la première heure, ces fonctionnalités « seront ajoutées ultérieurement à la version console du jeu », sans plus de précisions sur la date de sortie de cette mise à jour. Enfin, les studios partagent la bande-annonce de lancement de God of War Ragnarök, à admirer ci-dessus, ainsi qu'un fan kit avec des fonds d'écran et des bannières pour les réseaux sociaux.

Vous pouvez retrouver God of War Ragnarök à 59,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : God of War Ragnarök : les configurations musclées de la version PC présentées, il va falloir faire de la place pour Kratos