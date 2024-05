God of War Ragnarök : le portage PC confirmé avec une impressionnante vidéo, la date de sortie déjà dévoilée

Cette nuit se tenait un PlayStation State of Play, une longue présentation où Sony a dévoilé quelques jeux, mais celui qui nous intéresse maintenant est déjà bien connu des joueurs sur PlayStation 4 et PS5. Oui, God of War Ragnarök refait parler lui ce soir, son portage PC vient d'être officialisé.

Bon, ce n'est pas vraiment une surprise, le God of War de 2018 est déjà disponible sur ordinateurs et un leak datant d'il y a quelques jours avait dévoilé l'information avant l'heure. C'est désormais officiel, Kratos sera de retour sur nos PC dans un portage de God of War Ragnarök, développé par Jetpack Interactive. La première bande-annonce en met plein la vue et confirme plusieurs choses, le titre sera jouable en 4K, compatible avec les écrans ultra-larges en 21:9 et 32:9 et les technologies DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 et Intel XeSS 1.3, le DLC Valhalla sera inclus et le framerate sera débridé.

La date de sortie de God of War Ragnarök est fixée au 19 septembre 2024 sur PC. Les précommandes sont déjà lancées sur Steam et l'Epic Games Store avec des éditions Standard et Deluxe numérique, cette dernière inclut :

Le jeu complet God of War Ragnarök pour PC ;

L’armure de Valnoir pour Kratos* ;

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)* ;

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos* ;

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan* ;

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök ;

Un mini artbook numérique Dark Horse. *Objets de jeu à débloquer au fur et à mesure de la progression de l’histoire.

Enfin, sachez que toute précommande permettra d'obtenir l’armure neige ressuscitée pour Kratos et la tunique neige ressuscitée pour Atreus. Si vous avez une PS5 sous la main, vous pouvez déjà retrouver le jeu à partir de 48,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.