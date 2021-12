God of War : configurations et bande-annonce pour la version PC, et Horizon: Zero Dawn compatible avec le DLSS

God of War sera le prochain jeu développé par les PlayStation Studios à débarquer sur ordinateurs, il est attendu le mois prochain, mais NVIDIA partage dès aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour résumer les fonctionnalités, et dévoile au passage les configurations requises pour faire tourner le jeu.

God of War sera évidemment compatible avec NVIDIA DLSS, technologie qui améliore la qualité d'image sans dégrader les performances, mais aussi avec Reflex pour réduire la latence. Maintenant, place aux configurations minimales et recommandées :

Coonfiguration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Processeur Intel i5-2500K

ou

AMD Ryzen 3 1200 Intel i5-6600K

ou

AMD Ryzen 5 2400 G Carte graphique NVIDIA GTX 960

ou

AMD R9 290X NVIDIA GTX 1060

ou

AMD RX 570 Mémoire vive 8 Go de RAM DirectX Versions 11 Disque dur 70 Go d'espace libre

En plus de cela, NVIDIA annonce qu'Horizon: Zero Dawn est désormais compatible avec le DLSS, permettant d'obtenir « jusqu'à 50 % d'augmentation des performances » pour jouer en 4K à plus de 60 fps avec une RTX 3600. La technologie de NVIDA est également rajoutée dans Chorus avec des performances améliorées jusqu'à 45 %, et ce sera aussi le cas pour Lemnis Gate à partir du 14 décembre prochain. Vous pouvez retrouver Horizon Zero Dawn - Complete Edition à 49,99 € chez GOG.com.