Chorus : bande-annonce de lancement explosif pour le shooter spatial

L'ambitieux shooter spatial Chorus, développé par Deep Silver Fishlabs, se fait attendre depuis de longs mois, mais les joueurs voient enfin le bout du tunnel. Le titre est désormais disponible sur ordinateurs, consoles de salon et plateformes de cloud gaming, place à la bande-annonce de lancement :

Chorus suit pour rappel Nara et son vaisseau Forsaken, doté d'une conscience, qui explorent l'espace en quête de rédemption, avec des environnements à admirer entre les combats nerveux. Le but est ici de libérer la galaxie du Cercle, un mystérieux culte dirigé par le Grand Prophète. Les développeurs précisent que sur les consoles de dernière génération, le titre profite d'une résolution en 4K, d'un framerate à 60 fps, d'une destruction des vaisseaux plus poussée, d'environnements plus détaillés et d'une meilleure qualité sonore.

Chorus est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Google Stadia. Vous pouvez l'acheter en édition Day One à 34,99 € à Leclerc.