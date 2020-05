Chorus : un ambitieux shooter spatial annoncé sur next-gen par Deep Silver

Deep Silver a aussi fait acte de présence lors de l'Inside Xbox en dévoilant une nouvelle production pour la next-gen. Il s'agit du projet que développe Deep Silver Fishlabs depuis quelque temps, un ambitieux shooter spatial du nom de Chorus.

Il nous amènera à incarnera la pilote Nara et aussi à diriger l'intelligence artificielle Nara pour libérer la galaxie d'un mystérieux culte.

Dans Chorus, les joueuses et les joueurs prendront le contrôle de deux protagonistes : Nara, une ancienne cultiste, mais surtout une pilote de haut vol au passé torturé, et Forsaken, une I.A. embarquée dans un vaisseau doué de conscience qui reste la meilleure alliée de Nara et dont l’histoire mystérieuse devra être découverte. Cette expérience solitaire tournée vers la narration nous proposera de débloquer des armes dévastatrices et des capacités originales pour se battre et libérer la galaxie du Cercle, un culte qui compte soumettre l’intégralité des populations.

L’idée au cœur de Chorus, c’est de faire évoluer le genre du combat spatial avec un gameplay nerveux tout en profitant de la puissance de la Xbox Series X pour créer des environnements plus riches en détail grâce au ray-tracing, le tout en 4K et à 60 images par seconde.

Une quête de rédemption

La quête de Nara et de Forsaken les entraînera aux confins de la galaxie et au-delà des frontières de la réalité, pour fédérer la résistance qui luttera contre le Cercle et leur leader, le Grand Prophète.

Aventurez-vous au-delà du Vide

Découvrez un nouvel univers sombre, rempli de mystères et où le conflit fait rage. Explorez des lieux incroyables comme des stations orbitales tentaculaires et des plans d’une réalité parallèle à la nôtre. Embarquez pour des combats aériens en gravité zéro, dans des paysages cosmiques ou des couloirs cristallins étroits. Chorus allie les échelles incroyables et le spectacle qu’est l’exploration spatiale à une action rapide, frénétique.

Une pilote, un vaisseau, une arme vivante

Obtenez des armes puissantes et variées ainsi que des améliorations. Maîtrisez la mécanique unique de dérapage de votre vaisseau et des capacités spéciales mortelles comme la perception extra-sensorielle, la téléportation ou la télékinésie pour venir à bout de hordes d’ennemis et abattre des vaisseaux hostiles gigantesques. Faites la meilleure utilisation de vos pouvoirs pour devenir l’arme vivante ultime.