Chorus : date de sortie et trailer à pleine vitesse pour tout savoir du gameplay du shooter spatial

La révélation de la Xbox Series X en 2020 nous avait aussi permis de découvrir plusieurs productions d'éditeurs tiers, dont Chorus, un étonnant shoot'em up spatial signé FISHLABS et Deep Silver. Le jeu de pilotage de vaisseau futuriste mélangeant exploration et combats dans des zones sans gravité proposera un gameplay exigeant et vif, avec des graphismes très modernes pour une expérience du genre.

Si vous n'avez pas encore tout compris du principe de Chorus, un trailer revenant sur les bases de son univers et de son système de jeu vient d'être dévoilé.

Dans Chorus, vous incarnez Nara dans sa quête de destruction de la secte occulte qui l'a créée. Pilote hors pair doublée d'une fugitive, notre héroïne devra surmonter son passé qui la hante. Aux côtés de Forsaken, une intelligence artificielle qui est également son plus fidèle allié, elle explore d'anciens temples, s'engage dans de spectaculaires combats en zéro-g et se bat pour unir les forces résistantes contre la secte, appelée Le Cercle, ainsi que leur chef, le Grand Prophète. Le trailer 101 met en lumière le lien profond qui unit Nara et Forsaken, leur quête de rédemption et leur projet de renversement de la secte au travers de cinématiques intenses. Découvrez ainsi une aventure spatiale épique aux confins de toute la galaxie, ponctuée de quêtes variées ainsi qu'une rébellion violente. Assistez au spectacle cinétique de combats intuitifs dans l'espace à l'aide de manœuvres spatiales, pouvoirs et armes.

La bande-annonce a surtout pour vocation de nous livrer la date de sortie du jeu solo : ce sera pour le 3 décembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Stadia, Luna, et PC via l'Epic Games Store et Steam. Il sera livré sur next-gen avec une résolution jusqu'en 4K à 60 fps, des effets de destruction de vaisseaux améliorés, une qualité sonore supérieure et « un environnement plus vivant que jamais ». Les précommandes seront récompensées par l'offre de l'ensemble Elder Armor :

Resplendissant dans une livrée or et pourpre, réservé exclusivement aux membres les plus exaltés du Cercle, l'ensemble Elder Armor rappelle le passé militaire de Nara. Ce pack cosmétique peut également être appliqué à Forsaken, tout comme les trois armes de base, à savoir la mitraillette Gatling, le lance-missiles et le canon laser.

Fans de shoot'em up, vous savez désormais à quoi vous en tenir !