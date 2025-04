Ghost of Yōtei : date de sortie, multiples éditions et trailer pour la quête de vengeance d'Atsu faisant écho à Assassin's Creed Shadows

La communication de Sony Interactive Entertainment est pour le moins particulière depuis plusieurs années et ce ne sont pas les informations du jour entourant Ghost of Yōtei qui vont nous faire dire le contraire. Sans crier gare, nous venons donc d'apprendre la date de sortie et les modalités de commercialisation du prochain gros jeu de Sucker Punch Productions au détour d'un article sur le PlayStation Blog, accompagnée par une toute nouvelle bande-annonce pour le moins savoureuse. Lors de sa révélation en septembre dernier lors d'un State of Play, nous avions découvert son héroïne Atsu, dont l'aventure prendra place en 1603 à Ezo, soit dans l'actuelle Hokkaidō. Oui, c'est à l'époque du Japon féodal, peu de temps après les évènements dépeints dans Assassin's Creed Shadows, que cette nouvelle histoire de « Fantôme » se déroulera et ce n'est pas la seule similitude entre les deux productions, en témoigne le trailer du jour intitulé La liste de l'Onryō.

Bande-annonce VOSTFR

Si Naoe avait une liste de six personnages en grande partie masqués à éliminer pour venger son père, qu'elle appelait l'Onryō, dans Ghost of Yōtei, Atsu va traquer six individus ayant massacré sa famille, portant eux aussi des masques sauf pour leur leader. Sauf qu'ici, l'Onryō dont il est question sera notre protagoniste, le terme signifiant « esprit vengeur », un terme parfaitement adapté à notre nouvelle « Fantôme ». La nouvelle mécanique de gameplay évoquée par le responsable de la communication senior Andrew Goldfarb de chez Sucker Punch est elle visible à la fin de la vidéo. Il devrait donc être possible de passer instantanément du présent au passé pour revivre l'enfance d'Atsu, à voir de quelle manière ce sera limité. Nous apprenons au passage que sa doubleuse japonaise n'est autre que Ai Fairouz.

Cela fait presque cinq ans que nous avons publié Ghost of Tsushima, et depuis tout ce temps, nous travaillons d'arrache-pied pour rendre Ghost of Yōtei véritablement unique. Bien que l'histoire des deux jeux ne soit pas liée, c'était important pour nous de faire une suite digne de l'aventure de Jin, et nous avons hâte de vous faire découvrir la quête de vengeance d'Atsu cette année.

Pour accompagner les nouvelles du jour, nous vous présentons notre dernière bande-annonce pour Ghost of Yōtei, La liste de l'Onryō (The Onryō's List). Il y a seize ans, au cœur d'Ezo (actuelle région d'Hokkaido), Atsu a tout perdu à cause d'un gang de hors-la-loi connu sous le nom des Six de Yōtei. Ils ont tué sa famille et l'ont laissée pour morte, embrochée sur un ginkgo en feu devant sa maison. Mais Atsu a survécu. Elle a appris à se battre, à tuer et à chasser, et après toutes ces années, elle revient chez elle avec une liste de six noms : le Serpent, l'Oni, le Kitsune, l'Araignée, le Dragon et le seigneur Saito.

Un par un, elle va les traquer pour venger sa famille, armée du même katana qui l'avait clouée sur cet arbre en feu à l'époque. Mais bien que l'histoire d'Atsu commence dans la vengeance, elle découvre peu à peu que son chemin est pavé de bien plus que de simples représailles. À mesure qu'elle explore Ezo, Atsu rencontre des alliés improbables et noue des relations qui l'aident à donner un nouveau sens à sa vie.

Nous espérons que la bande-annonce d'aujourd'hui vous offrira un aperçu de ce que propose Ghost of Yōtei. Au-delà de la présentation des Six de Yōtei, vous remarquerez les décors spectaculaires d'Ezo, ainsi que plusieurs des nouvelles armes d'Atsu, certains de ses nouveaux alliés et même une nouvelle mécanique de gameplay qui vous permettra d'observer le passé d'Atsu pour comprendre tout ce qui lui a été arraché.

Mais nous ne faisons qu'effleurer la surface. Dans Ghost of Yōtei, nous avons développé et fait évoluer la façon dont vous pouvez explorer le monde ouvert, vous offrant ainsi encore plus de liberté et de variété que dans Ghost of Tsushima. Vous choisirez les pistes à suivre en décidant quel membre des Six de Yōtei vous voulez traquer en premier. Atsu peut également pister d'autres cibles dangereuses, collecter des primes ou même chercher un sensei pour apprendre de nouvelles capacités avec ses armes. Ezo est une région sauvage, aussi dangereuse que splendide. Au fil de votre cheminement dans le monde ouvert, vous ferez face à des dangers inattendus et trouverez des havres de paix bienvenus (avec certaines activités déjà présentes dans Tsushima), et vous pourrez monter votre feu de camp où vous le souhaitez pour vous reposer sous les étoiles. Nous voulons vous offrir la liberté d'explorer Ezo comme vous l'entendez et nous avons hâte de vous en dire encore plus.