Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord dévoile sa date de sortie, la chasse aux fantômes se fera aussi sur PSVR 2

En juin dernier, nDreams et Sony Pictures Virtual Reality dévoilaient Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, un jeu d'action et de chasse aux fantômes en réalité virtuelle, alors annoncé pour les Meta Quest 2 et Meta Quest 2 Pro. Mais, comme les studios l'ont annoncé lors du PlayStation State of Play de ce soir, il s'invitera également sur consoles de salon.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord vient en effet d'être confirmé sur PlayStation VR 2, le casque VR de la PS5. Un titre qui arrivera pile pour Halloween, mais avant cela, Nathan Baseley, directeur du jeu, nous explique tout ce qu'il y a à savoir :

Nous sommes ravis de vous présenter notre première bande-annonce pour Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, avec son gameplay sur PlayStation VR2. Jetez un coup d’œil ci-dessous et continuez votre lecture pour avoir un aperçu de la façon dont nous nous servons des capacités uniques du PS VR2 pour plonger les joueurs et les joueuses dans l’univers de S.O.S Fantômes. Et pour finir en beauté, vous pourrez regarder la table ronde des interviews, avec certains de mes collègues de nDreams et moi-même, pour parler plus en détail du jeu.

S.O.S Fantômes était un choix évident pour un jeu multijoueur coopératif en VR. La chasse aux fantômes, ça demande du travail d’équipe. Aucun film S.O.S Fantômes ne parle d’une personne qui affronte seule les phénomènes paranormaux, et c’est vraiment grisant de porter cet équipement emblématique tous ensemble alors qu’on se rapproche de plus en plus de fantômes un brin énervés. Ajoutez à cela une nouvelle histoire, de nouveaux lieux, un nouvel équipement et de nouveaux personnages, et vous avez la recette pour l’expérience S.O.S Fantômes ultime en VR.

Gardez l’œil sur vos amis avec le suivi du mouvement des yeux

Le suivi du mouvement des yeux sur PS VR2 est une véritable révolution quand on parle de précision et de facilité d’utilisation. Nous avons déjà pu constater la puissance du suivi du mouvement des yeux avec notre jeu Synapse, sorti plus tôt cette année. Comme on peut s’y attendre, nous l’avons également mis en place ici afin de faciliter la navigation dans les menus et pour pouvoir attraper des objets à distance de manière intuitive.

Cependant, ce que ce système a le plus changé dans notre jeu en coop, c’est la communication, car il vous permet de voir où regardent vos coéquipiers et de partager un ou deux clins d’œil ! C’est bluffant de voir à quel point il est facile de reconnaître un ami du monde réel grâce aux traits de son avatar.

Un éclairage immersif qui assombrit la pièce

Les capacités graphiques du système PS VR2 nous ont aidés à créer un climat émotionnel, se rapprochant du sentiment d’appréhension et d’inquiétude que l’on ressent avant d’entrer dans un sous-sol sombre et mal éclairé qui pourrait abriter toutes sortes de nuisibles. Mais ça, c’est avant de tirer avec votre canon à particules et de remplir la pièce d’une lumière vive.

La puissance de la console PlayStation 5 permet également de créer plusieurs effets de fantômes éthérés qui rappellent les films. On s’en rend vraiment compte quand ils volent droit sur vous, et même à travers vous.

Les fantômes entrent dans votre tête avec le retour haptique du casque PS VR2

En parlant de fantômes qui vous traversent, comme ils savent si bien le faire, vous pourrez le ressentir viscéralement grâce au retour haptique du casque PS VR2. Les degrés d’intensité de retour haptique que nous pouvons exploiter nous permettent de l’utiliser de différentes manières, qu’il s’agisse de signaler délicatement aux joueurs qu’il se passe quelque chose ou bien d’obtenir des effets plus détonants avec notre fantôme le plus effrayant.

Les petits bibendums chamallows s’écrasent sous vos doigts avec les gâchettes adaptatives

Les gâchettes adaptatives des manettes PS VR2 Sense améliorent la sensation de présence et sont particulièrement efficaces pour donner vie à l’équipement authentique des chasseurs de fantômes, que ce soit le détecteur PKE, le blaster à protons ou encore le nouveau lance-pièges à muons. J’adore tout particulièrement amorcer le baster à protons avec une pression partielle, avant le « clic » satisfaisant qui déchaîne un flot de particules subatomiques chargées d’ions positifs.

Les gâchettes adaptatives prennent vie quand il s’agit de manipuler les mini-bibendums chamallows. Ces petites créatures aiment bien se faufiler sur vous et votre équipement pour semer le chaos aux moments les plus mal choisis. Heureusement, vous pouvez aider vos partenaires en les attrapant et en les écrasant entre vos doigts. C’est jubilatoire. Je pense que nous sommes le premier jeu en VR où l’on peut écraser des chamallows !

Pour en savoir plus, allez voir notre table ronde .

L’une des choses les plus cool avec le fait de travailler sur ce jeu, c’est de collaborer avec Ghost Corp, qui sont chargés de superviser la totalité de l’univers de S.O.S Fantômes. Nous avons eu l’honneur de visiter le plateau du futur film S.O.S Fantômes pour organiser une table ronde de conversations à propos du jeu. Vous pouvez la regarder ci-dessous, nous abordons de nombreux sujets, depuis les améliorations d’équipement aux types de missions que vous rencontrerez, en passant peut-être même par quelques indices sur un DLC à venir après la sortie du jeu. Profitez-en… et on se retrouve au QG de S.O.S Fantômes.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord est disponible en précommande dès maintenant sur le PlayStation VR2.

Pendant une durée limitée, achetez Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord édition Full Containment, qui contient des apparences d’armes dignes d’un season pass, des personnages jouables supplémentaires, du contenu bonus et bien plus encore.