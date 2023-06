Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, un trailer et des images qui donnent envie de jouer en VR sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro !

Sony Pictures Virtual Reality, via le studio nDreams, ouvre les portes du Meta Quest 2 et du Meta Quest Pro à une licence iconique, celle des Ghosbusters. Ce jeu, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, grâce à la réalité virtuelle, nous plongera donc comme jamais dans la peau de l'un d'entre eux. La chasse aux fantômes et aux entités est ouverte et elle pourra se faire jusqu'à quatre joueurs en coopération.

Enfilez votre pack de protons et entrez dans le monde de Ghostbusters en réalité virtuelle. Créez votre quartier général dans une nouvelle ville, San Francisco, et percez un riche mystère dans un nouveau chapitre dans l'univers des Ghostbusters. Maniez des équipements emblématiques pour suivre, exploser et piéger des fantômes lors de rencontres captivantes sur un vaste et campagne captivante. Allez-y seul ou en équipe avec jusqu'à trois amis en coopération pour vaincre une nouvelle menace épouvantable : le Seigneur Fantôme. Continuez l'héritage des Ghostbusters, protégez la ville des fantômes diaboliques et retrouvez l'humour et les frayeurs de la franchise bien-aimée.

Voici quelques images fournies par l'éditeur :

La date de sortie de Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord n'est pas encore précisément connue, mais le jeu arrivera à l'automne qui vient.