Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, deux grosses nouveautés annoncées pour le jeu VR

Sony Pictures Virtual Reality et nDreams ont lancé la semaine dernière Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, un jeu solo et multijoueur nous demandant de chasser des fantômes en réalité virtuelle, que ce soit sur Meta Quest 2, Meta Quest 2 Pro, Meta Quest 3 et PlayStation VR 2. Mais les développeurs ne vont pas s'arrêter là.

Cette semaine, Riley Cooper, vice-président de la production chez Sony Pictures Virtual Reality, a pris la parole sur le blog PlayStation afin de remercier tous les joueurs qui ont déjà essayé Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Mais surtout, nous allons avoir droit à du contenu additionnel gratuit, qui rajoutera des personnages jouables, des apparences d'équipement, du contenu bonus et deux nouveaux modes de jeu, qui arriveront d'ici la fin de l'année. Les voici :

Heist & Seek – Le premier mode compétitif de Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, « Heist & Seek », apporte une touche de frisson au gameplay du jeu ! Trois frères cambrioleurs de banque venant de l’au-delà commettent un braquage en souvenir du bon vieux temps. Il est du devoir des chasseurs de fantômes de les mettre hors d’état de nuire une bonne fois pour toutes !



Dans ce mode de jeu, les joueurs doivent faire équipe pour affronter chaque fantôme un par un. Localisez le premier tas d’or et affrontez une vague de fantômes d’or tandis que l’esprit voleur se met à couvert. Lorsque tous les fantômes d’or sont vaincus, les chasseurs de fantômes suivent l’esprit voleur jusqu’au prochain tas d’or, où ses frères et lui disposent d’une nouvelle équipe de fantômes d’or prêts à se battre. Si les chasseurs de fantômes parviennent à les vaincre, ils doivent suivre les frères une dernière fois pour l’affrontement final. Mais ce combat leur réserve une surprise. En effet, l’avidité des bandits déteint sur les joueurs, et à présent, les coéquipiers s’affrontent pour se disputer les prises. Lorsqu’un chasseur de fantômes est éliminé, l’argent qu’il a récolté peut être VOLÉ par le joueur de son équipe qui l’a réanimé. Votre amitié sera mise à rude épreuve lorsque le chasseur de fantômes avec le plus de butin sortira vainqueur de ce retournement de situation ! Infestation – Bienvenue à Slime Central, un lieu où « gluant » est le maître-mot ! Dans ce mode de jeu palpitant, les chasseurs de fantômes se retrouvent dans un lieu envahi par une créature particulièrement odieuse et têtue. Cette apparition grotesque s’est réfugiée dans une maison située au sein de l’infrastructure du bâtiment. Armés de leurs fidèles détecteurs PKE, les joueurs se lancent dans une mission qui consiste à localiser cet intrus fantomatique. Suivez les activités étranges et trouvez le nid insaisissable. Mais attention, cette tâche ne sera pas de tout repos. Vous devez capturer des fantômes malveillants et vous frayer un chemin à travers une horde d’apparitions anthropomorphes. Voici une astuce pour venir à bout de ces monstres de nid : visez les yeux ! Utilisez vos flux de particules pour saisir les yeux géants de la créature et arrachez-les avec des flèches à bosons lancées au bon moment. En revanche, pour attirer son attention, vous devez travailler en équipe afin de diviser pour mieux régner, car d’autres fantômes se précipiteront sur vous pour défendre le nid. Préparez-vous, ça va être gluant !

