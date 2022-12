TGA 2022 : Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, un trailer de gameplay immersif pour découvrir le gameplay du premier jeu VR Ghostbusters

En plus du récent jeu multijoueur Ghostbusters: Spirits Unleashed (disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr), une autre adaptation de la franchise à succès de Sony Pictures est en projet, cette fois pour les casques de réalité virtuelle. Le titre signé nDreams a été présenté aux Game Awards 2022 avec un premier trailer de gameplay, et il ne s'appelle finalement pas Ghostbusters VR, mais Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord.

Le titre nous invitera donc à faire exploser des fantômes avec le canon à protons, à poser des pièges et à détecter des esprits avec le compteur PKE. Notre objectif ultime sera d'éliminer le Ghost Lord, seul ou avec jusqu'à 3 amis, avec qui nous pourrons interagir et nous préparer dans notre QG à San Francisco.

« Avec la bande-annonce d’aujourd’hui, nous donnons un tout premier aperçu de ce qui attend nos futures recrues de Ghostbuster avant qu’elles n’enfilent leur combinaison et participent au jeu de Ghostbusting le plus immersif à ce jour », a déclaré Jake Zim, vice-président principal du pôle Réalité virtuelle chez Sony Pictures Entertainment. « Ce n’est qu’en VR que les joueurs peuvent vraiment ressentir ce que c’est que de provoquer le chaos avec leur canon à protons tout en travaillant avec leurs coéquipiers pour éviter les Mini-Bibendums embêtants, faire exploser des fantômes effrayants et sauver la ville. »

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord est attendu pour 2023 sur Meta Quest 2 et PlayStation VR 2.