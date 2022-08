Ghostbusters: Spirits Unleashed, le jeu multijoueur d'IllFonic daté, avec une édition collector en prime

La licence S.O.S. Fantômes est à nouveau bien active ces dernières années, notamment avec son dernier long-métrage Ghostbusters: Afterlife. Forcément, ce regain d'intérêt touche également le domaine vidéoludique, avec d'un côté un certain Ghostbusters VR prévu sur Meta Quest 2 et PSVR 2, dont le gameplay reste encore à être détaillé, et de l'autre c du côté d'IllFonic. Si les deux titres ont en commun leur orientation multijoueur, ce dernier proposera des parties asymétriques en nous faisant incarner au choix un Chasseur de Fantômes au sein d'une équipe de 4 joueurs ou un Fantôme. Nous savions que sa sortie était prévue pour le 4e trimestre 2022, mais avec la tendance actuelle qui est aux reports, l'annonce de sa date de sortie a tout pour rassurer.

C'est donc le 18 octobre prochain, une période déjà fortement chargée, que verra le jour Ghostbusters: Spirits Unleashed sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store). Deux éditions physiques seront pour l'occasion proposées, la standard coûtant 39,99 $ sur Amazon.com et inclura un accès anticipé au Fantôme Basher, à une skin rare Ectoplast, un kit de R.T.V. et un compteur P.K.E. spécial. Un collector a également fait son apparition, affiché à 69,99 $, mais sans plus de précision quant à son contenu.

Le PDG d'IllFonic, Charles Brungardt, a déclaré la chose suivante dans un communiqué de presse relayé par Gematsu :

La réaction des fans de Ghostbusters nous a époustouflés. Fixer une date et ouvrir des précommandes pour Ghostbusters: Spirits Unleashed ressemble à une expérience de hors-corps et nous avons hâte que tout le monde ressente la même sensation le mardi 18 octobre.

En guise de bonus de précommande, les joueurs auront droit à un accès anticipé au Slimer, à un Particle Thrower et un Proton Pack personnalisés, ainsi qu'à des coloris spéciaux pour les habits de notre personnage.

Pour patienter jusqu'au lancement de Ghostbusters: Spirits Unleashed, vous pouvez retrouver la trilogie S.O.S. Fantômes (sans le décrié volet féminin donc) en Blu-ray sur Amazon, vendu 33,24 €.