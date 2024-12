IllFonic (Predator: Hunting Grounds, Ghostbusters: Spirits Unleashed) licencie à son tour

La crise n'en finit pas de toucher les acteurs du milieu vidéoludique et cette première semaine de décembre est décidément difficile pour l'industrie. Après Ubisoft et Torn Banner Studios, c'est IllFonic qui annonce des licenciements dans un communiqué, justifiés par une restructuration.

Le développeur est surtout connu pour ses jeux multijoueur au gameplay asymétrique comme Predator: Hunting Grounds, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Killer Klowns From Outer Space: The Game et Friday the 13: The Game, mais il a également œuvré sur Evolve, Armored Warfare et Star Citizen, sans oublier Dead Alliance. Le jeu de tir multijoueur coopératif Arcadegeddon va quant à lui devenir free-to-play l'année prochaine.

IllFonic ne dévoile pas le nombre d'employés qui ont été licenciés, mais explique qu'il doit affiner sa stratégie et invite les autres studios de développement à les contacter pour les mettre en relation avec ses anciens membres.

Aujourd'hui, nous avons dû accepter la dure réalité selon laquelle l'état du secteur a eu un impact sur nous ici chez IllFonic. C'est avec le cœur lourd que nous avons dû procéder aujourd'hui à des coupes dans nos équipes alors que nous nous réalignions sur une stratégie affinée. Il y a beaucoup de talents dans ce groupe et si vous ou votre équipe recrutez, veuillez nous contacter ici afin que les gens puissent être mis en relation avec les postes ouverts. Merci. - Charles Brungardt, PDG et cofondateur.

Aucun studio n'est épargné par les licenciements, qui sont estimés à 14 000 pour l'année 2024.