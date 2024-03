Predator: Hunting Grounds, Sony lâche le jeu, llFonic annonce des versions Xbox Series X et S et PS5

IllFonic aime les jeux vidéo multijoueur au gameplay asymétrique basé sur des films. Après Friday the 13th: The Game, qui a été abandonné bien trop tôt à cause de problèmes de droits, le studio a développé Predator: Hunting Grounds, sorti en 2020 sur PC et PlayStation 4. Le titre se fait discret, mais aujourd'hui, il y a du gros changement.

Sony Interactive Entertainment, éditeur du jeu jusqu'ici, laisse les droits d'édition à IllFonic, qui va continuer de s'occuper de Predator: Hunting Grounds. Le développeur annonce que des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S arriveront en fin d'année 2024, tandis que des mises à jour seront publiées pendant encore un an. Le portage sur les consoles de salon de dernière génération utilisera l'Unreal Engine 4.27, Vivox et Wwise, tandis que les mises à jour rajouteront de nouveaux Predators, d'abord à l'hiver 2024 puis au printemps 2025.

Avant cela, dès le mois d'avril prochain, un patch 2.49 sera publié pour améliorer les mouvements des joueurs et l'interface et équilibrer les armes. Pour rappel, depuis Predator: Hunting Grounds, IllFonic a sorti Ghostbusters: Spirits Unleashed et lancera Killer Klowns From Outer Space: The Game en juin prochain. Vous pouvez retrouver Predator: Hunting Grounds à partir de 9,50 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.