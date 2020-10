Predator: Hunting Grounds, le Viking débarque avec un nouveau DLC

Illfonic continue de publier des mises à jour de contenu gratuites dans Predator: Hunting Ground, ainsi que des DLC payants, et ceux du mois d'octobre sont enfin disponibles. Cette fois, les développeurs se sont inspirés de la mythologie nordique pour ces contenus, à commencer par une nouvelle classe en DLC.

Le Viking, c'est donc la nouvelle classe de Predator du jeu, l'histoire voudrait qu'à l'époque où les guerriers nordiques ravageaient une partie de l'Europe, leur puissance ait attiré la curiosité des Predator, qui ont envoyé un Yautja pour les affronter. Les Vikings le rencontraient pour mourir honorablement au combat et aller au Valhalla, tandis que la créature rôde toujours encore aujourd'hui. Plus puissant que le Berserker, le Viking est aussi plus lent, doté d'une grande force physique pour trancher ses ennemis avec sa Hache de combat, une arme incluse en accès anticipé dans le DLC payant et qui sera disponible pour tout le monde en décembre prochain.

Les développeurs profitent de cette mise à jour pour effectuer au passage quelques correctifs, avec notamment un nouveau menu de jeu rapide en mode Traque et Affrontement, la possibilité de gagner 20 % d'EXP supplémentaire en choisissant une file d'attente moins remplie et 16 nouveaux atouts pour les classes Assaut, Soutien, Éclaireur et Ranger, avec quatre bonus supplémentaires si vous avez une équipe variée, avec les quatre classes :

Assaut (Meurtrier) : les fusils à pompe infligent 15 % de dégâts supplémentaires.

Soutien (Médecin de terrain) : vitesse de ranimation augmentée de 30 %. Les soldats sont toujours ranimés avec 80 % de leurs PV.

Éclaireur (Libérateur) : gagnez 50 PV et obtenez un bonus de dégâts de 20 % après avoir désactivé une alarme de campement pendant sept secondes.

Ranger (Sniper) : 15 % de dégâts supplémentaires sont infligés aux cibles repérées.

Enfin, Illfonic équilibre les armes, avec des grenades désormais 400 fois plus puissantes en Affrontement, davantage de dégâts pour le fusil à pompe et le lance-grenades et un affichage automatique de l'équipement dans le mode Affrontement lorsque vous incarnez le Predator, cela devrait inciter les joueurs à essayer différents atouts d'après les développeurs. Et c'est loin d'être terminé pour Predator: Hunting Grounds, le studio promet d'autres contenus additionnels en fin d'année puis au printemps prochain, vous pouvez retrouver le jeu à 34,99 € sur Amazon.fr.