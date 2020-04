Predator: Hunting Grounds, changements suite à la bêta, DLC gratuit et dernière vidéo avant la sortie

Vous avez déjà pu essayer gratuitement Predator: Hunting Grounds via le PlayStation Store ou l'Epic Games Store le mois dernier, mais il ne sortira en version officielle que ce vendredi. À cette occasion, Charles Brungardt d'IllFonic a fait le point sur les changements apportés à l'expérience suite au retour des joueurs.

L'équilibrage entre membres de la Fireteam et joueur incarnant le Predator a été revu à bien des niveaux, notamment avec des points de spawn mieux pensés pour les soldats. Les dégâts de leurs armes ont été ajustés, et ils bénéficient désormais de commandes de changement d'équipement rapide. La créature a aussi été modifiée, avec des capacités bridées, un bouton d'autodestruction plus accessible, plus de discrétion lors des déplacements, un arsenal recalibré et la possibilité de changer d'armes en cours de déplacement. Sur le plan technique, le cross-play sera désormais activé par défaut, tout comme le micro, et le matchmaking a été amélioré, même si d'autres améliorations de performance sont à prévoir.



Voici un aperçu des changements que nous avons apportés pour rééquilibrer le jeu. Pour le côté Fireteam, nous avons créé des localisations de départ en fonction des missions. Les commandes de changement d'équipement rapide sont désormais affichées à l'écran et de nombreuses armes ont été ajustées, notamment par rapport aux dégâts qu'elles causaient, etc. Nous avons facilité l'interaction avec le bouton d'autodestruction du Predator. En revanche, le puzzle qui suit reste un peu plus difficile. Aussi, nous avons fait en sorte que la capacité du Predator à isoler ses cibles ne soit plus à 100 % en début de partie. Nous lui avons aussi donné la possibilité de changer d'arme pendant le « Predkour » et avons apporté des modifications aux armes et aux dégâts qu'elles infligent. Un autre retour qui nous a été fait concernait le bruit des pas du Predator. Nous avons mis à jour l'atténuation de ses bruits de pas entre les séquences de marche/course pour rendre le Predator plus discret. Et enfin, d'autres problèmes que la communauté nous a signalés ont aussi été traités, comme le temps d'attente pendant le matchmaking et les notifications, le crossplay est désormais activé par défaut, le micro des joueurs n'est plus coupé par défaut, et bien d'autres. Nous étudions toujours les problèmes de performance et apportons des solutions au fur et à mesure. Cette question devra se régler sur la durée et nous avons prévu d'apporter des mises à jour en cour de route, après le lancement. Nous avons bien un plan à ce sujet ! Si vous souhaitez voir la liste complète des patch notes, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum ici.

D'ailleurs, Predator: Hunting Grounds ne va pas s'étoffer que sur le plan technique après son lancement. Les développeurs prévoient déjà du contenu additionnel, à commencer par un DLC gratuit dès mai 2020. D'autres suivront dans les mois qui suivent. La date de sortie de Predator: Hunting Grounds, c'est pour le 24 avril 2020 sur PS4 et PC, alors cela méritait bien une ultime bande-annonce pour célébrer la disponibilité imminente.