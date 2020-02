Predator: Hunting Grounds, un démo sous forme de week-end d'essai gratuit datée sur PS4 et PC

Predator: Hunting Grounds a longtemps été présenté comme une exclusivité PS4, mais IllFonic va finalement l'amener sur PC via l'Epic Games Store dans le cadre d'un lancement commun. Celui-ci surviendra en avril prochain, mais avant cela, les développeurs veulent permettre à de nombreux joueurs d'essayer gratuitement le titre.

Un week-end d'essai sera proposé du 27 mars à 17h00, jusqu'au 29 mars à une heure indéfinie : malheureusement, la démo ne sera à priori disponible en téléchargement qu'au moment même de l'ouverture des serveurs, alors il faudra mettre toutes les chances de votre côté pour la télécharger rapidement. Les batailles pourront se faire en cross-play quelle que soit votre plateforme, et s'il n'y a pas de restriction d'accès sur PC, il faudra être abonné PlayStation Plus pour y jouer sur PS4.

Elle donnera accès à un échantillon des parties en multijoueur asymétrique en 3v1, avec des types de Predator aussi variés que les unités militaires qui leur font face. Le directeur Charles Brungardt a d'ailleurs tenu à nous donner quelques conseils pour appréhender nos parties via le PlayStation Blog.

Vous n’avez pas l’avantage

Qui n’aime pas les défis ? Ce qui est génial quand on joue en tant que membre du commando, c’est ce sentiment de puissance, de faire partie des meilleurs. Vous avez accès à un arsenal et à un équipement de pointe qui donne l’impression de pouvoir affronter une armée. Et ce sera le cas. Pendant leur mission, les membres du commando doivent non seulement affronter de nombreux adversaires contrôlés par l’IA, mais aussi le joueur qui incarne le Predator et les traque sans relâche.

Préparez-vous à avoir peur

Le premier film Predator était vraiment effrayant, et le jeu fait tout aussi peur. Vous débarquez sur un territoire bourré d’adversaires contrôlés par l’IA que vous devez affronter pour atteindre vos objectifs de mission, quand soudain, vous entendez un cliquetis inquiétant, signifiant que la menace peut arriver de n’importe où. Lorsque le suspense est à son comble et que le Predator attaque, c’est terrifiant. Le Predator est impitoyable. Il peut vous tomber dessus, vous décocher sournoisement des tirs mortels de plasma ou vous éventrer au corps à corps. C’est ce frisson de la traque qui rendait le film si palpitant et qui donne autant envie d’incarner un membre du commando.

Comment s’en sortir vivant

Comme dans les films, il faudra vous regrouper avec votre équipe, évaluer votre situation et trouver comment vous en sortir vivants. Le jeu vous donnera tous les outils dont vous aurez besoin, mais ce sera à vous de déterminer la stratégie et les tactiques à suivre.

Échapper au Predator ou tenter de le traquer à votre tour ? Se serrer les coudes et cumuler votre puissance de feu pour le repousser ?

Diviser pour mieux gagner ?

Utiliser l’environnement et l’IA à votre avantage ?

Vous avez énormément de choix possibles. Trouver comment survivre, c’est ce qui fait tout l’intérêt du jeu lorsqu’on fait partie du commando.