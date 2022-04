Ghostbusters VR : nDreams et Sony Pictures Virtual Reality dévoilent un jeu d'action aventure pour Meta Quest 2

Avec la sortie en salles en fin d'année dernière de S.O.S. Fantômes : L'Héritage, les chasseurs de fantôme sont revenus sur le devant de la scène, alors il n'est pas étonnant que Columbia Pictures capitalise dessus. Ainsi, après le jeu à destination des consoles et PC Ghostbusters: Spirits Unleashed, attendu cette année, c'est une déclinaison en réalité virtuelle qui vient d'être annoncée lors du Meta Quest Gaming Showcase.

Ce jeu VR à destination du Meta Quest 2 est développé en collaboration par nDreams et Sony Pictures Virtual Reality, et nous fera donc vivre une aventure inédite dans la peau d'un chasseur de fantômes, seul ou à plusieurs.

Enfilez votre Proton Pack et votre Meta Quest 2, et entrez dans le monde immersif de Ghostbusters en réalité virtuelle. Démarrez votre QG de Ghostbusters dans une nouvelle ville, San Francisco, et résolvez un profond mystère à travers un nouveau chapitre de l'univers de Ghostbusters.

Suivez, abattez et piégez des fantômes lors de rencontres captivantes en brandissant un équipement emblématique. Allez-y seul ou en équipe avec jusqu'à trois amis en coopération, dans une campagne vaste et captivante. Continuez l'héritage de Ghostbusters, protégez la ville des fantômes diaboliques et découvrez tout l'humour et les frayeurs de cette franchise bien-aimée.