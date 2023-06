VR : les bons plans du Meta Quest Store et du Days of Play de Sony (5 au 11 juin 2023)

Cette semaine, nous avons quelques promotions du côté du Meta Quest Store et de nouvelles promotions chez PlayStation.

Les promos pour tous



Gran Turismo 7 - Édition numérique Deluxe 25e anniversaire ( 99,99 € -30 % 69,99 €) (196,4 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (DualSense) (solo, multi) - PEGI 3 (4 mars 2022) - Lire test

Profitez de la simulation automobile la plus complète et de ses 25 ans d'expérience. Des classiques de légende aux supercars à la technologie de pointe recréés à un niveau de détail jamais vu, installez-vous au volant de plus de 400 voitures dès le premier jour et parcourez plus de 90 pistes dans des conditions météo dynamiques. Avec le retour du légendaire mode de simulation GT, vous pouvez acheter, préparer, concourir et vendre vos voitures dans la campagne solo tout en débloquant de nouveaux véhicules et défis. Et si vous aimez affronter les autres pilotes, affûtez vos compétences et participez au mode GT Sport.



Fantavision 202x ( 29,99 € -50 % 14,99 €) (2,40 Go) (VOSTFR) (assis) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Il s'agit d'un jeu aux règles très simples, et une fois que vous l'avez pris en main, il est plus addictif que vous ne pourriez l'imaginer ! Une combinaison artistique d'action, de tir, de stratégie et de puzzles ! Des graphismes magnifiques avec une sortie Full HD et 4K. Les graphismes ont été considérablement mis à jour pour la première fois en 20 ans, l'écran 4K affichant efficacement les feux d'artifice et les scènes de nuit.



Gorn ( 19,99 € -25 % 14,99 €) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (30 mars 2023) - Lire test

Sublimé par un moteur de combat qui fait la part belle aux lois de la physique, GORN vous donne l'occasion inespérée d'assouvir vos pulsions les plus sanguinaires au cœur d'une arène en réalité virtuelle.



Job Simulator ( 19,99 € -30 % 13,99 €)(1,93 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Dans un monde où les emplois sont maintenant tous occupés par des robots, le Job Simulator vous permet de vous mettre dans la peau d'un de ces joyeux travailleurs d'autrefois. Les joueurs peuvent revivre l'expérience si valorisante du boulot, avec ses hauts et ses bas, en se mettant dans la peau d'un chef cuisinier, d'un travailleur de bureau, d'un marchand, et plus encore.



Resident Evil Village - Gold Edition ( 49,99 € -50 % 29,99 €) (8,97 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (22 février 2023) - Lire test

Quelques années après les évènements effroyables de Resident Evil 7: Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau.

Attention, le DLC n'est pas compatible VR !



Tentacular ( 24,99 € -20 % 19,99 €) (658,5 Mo) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023) - Lire test

Habitez le corps gigantesque d'un monstre tentaculaire tout-puissant (mais gentil) élevé par les singuliers villageois de La Kalma, une colonie insulaire isolée regorgeant d'énigmes ! Tentacular est un jeu de réflexion à moteur physique plein de bienveillance et d'humour, avec une jouabilité VR aussi immersive qu'inventive. Résolvez des énigmes en manipulant des outils très ludiques pour créer d'étranges appareils et des édifices spectaculaires, ou détruisez tout de vos gigantesques tentacules.



Cosmonious High ( 29,99 € -30 % 20,99 €) (852 Mo) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Bienvenue à Cosmonious High, un lycée extraterrestre qui ne connaît absolument aucun dysfonctionnement ! Après avoir débarqué en catastrophe lors d'une première journée mémorable, vous débloquerez des pouvoirs, explorerez les couloirs et trouverez la source des dysfonctionnements afin de sauver l'école du chaos cosmique. Les promos pour les abonnés PS+



Resident Evil Village ( 39,99 € -50 % 19,99 €) (8,97 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (22 février 2023) - Lire test

Quelques années après les évènements effroyables de Resident Evil 7: Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau.



Last Labyrinth ( 34,99 € -25 % 26,24 €) (9,35 Go) (VOSTFR) (assis) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 18 (22 mars 2023)

Échappez-vous d’un impitoyable manoir accompagné d’une jeune fille que vos mots ne peuvent atteindre dans cette histoire qui ne peut être vécue qu’en VR. Dans ce jeu d'aventure qui ne peut être vécu qu'en VR, les joueurs doivent s'efforcer de s'échapper d'un manoir plein de dangers cachés en compagnie d'une mystérieuse jeune fille qui apparaît devant eux.



The Last Clockwinder ( 24,99 € -30 % 17,49 €) (2,30 Go) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Votre mission consiste à réparer la Tour de l'horloge, un ancien refuge pour les plantes de la galaxie. Utilisez les gants de l'Horloger pour transformer vos actions en clones d'horlogerie répétitifs. Ils peuvent faire tout ce que vous faites : planter, couper, lancer des objets dans les airs. Servez-vous d’eux pour sauver la Tour de l'horloge !



