Bons plans casques VR : Meta Quest 2 128 Go à 299 €, PICO 4 + Holiday Bundle à 349 €, Playstation VR2 à 500 €...

Commençons par le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go.

Léger et facile à transporter, il est doté de 2 écrans LCD 1832 x 1920 pixels et vous offre une réelle liberté de mouvement avec ses commandes intuitives et sa batterie intégrée.

L’audio positionnel 3D, la détection des mains, le retour haptique ainsi que le grand champ de vision de 110° et la vidéo 360° vous offrent une expérience totalement immersive.

Les lentilles sont réglables pour un confort visuel optimal.

Grâce à Guardian, vous pouvez jouer sans crainte en définissant un périmètre de jeu avec une alerte si vous en sortez.

Côté divertissement, vous avez accès à une bibliothèque de plus de 500 titres constamment mise à jour avec des jeux vidéo, cours de fitness, blockbusters exclusifs et autres expériences VR uniques.

Vous pouvez rejoindre des espaces sociaux et multijoueurs en assistant entre autres à des événements en direct avec vos proches ou en participant à des quêtes en coop.

Il est également possible de diffuser votre expérience VR sur des téléviseurs et autres écrans compatibles pour en faire profiter votre entourage.

Le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go est au prix de 299,99 € au lieu de 449,99 €, soit 34% de remise sur Amazon. La livraison est offerte.



On peut trouver d'autres casques VR à prix réduit ou abordables, comme :

Et pour aller plus loin, vous pouvez comparer les prix de tous les casques VR sur cette page dédiée.