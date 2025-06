Meta Quest 3S Xbox Edition : où acheter le casque VR en édition limitée aux couleurs Xbox ? (spoil : pas facile !)

Meta et Microsoft renforcent leur collaboration dans l’écosystème XR avec le lancement d’une édition spéciale du Meta Quest 3S, aux couleurs de la marque Xbox. Présenté officiellement le 24 juin, ce modèle baptisé Meta Quest 3S Xbox Edition se distingue par son design noir et vert inspiré de la console américaine… et quelques bonus matériels et logiciels pensés pour les joueurs.

Un casque pensé pour le cloud gaming Xbox

Cette version spéciale du Quest 3S est fournie avec une manette Xbox sans fil et les traditionnels contrôleurs Meta aux couleurs personnalisées. Elle intègre également trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, permettant d’accéder à une large sélection de titres via le cloud gaming, le tout directement dans le casque, en réalité mixte ou virtuelle. Bonne nouvelle, malgré les craintes suite au leak de ce produit, les controlaurs Touch sont bien inclus.

Outre son design revu, l’édition Xbox embarque 128 Go de stockage et une sangle Elite noire pour un meilleur confort. À cela s’ajoute également un accès de trois mois au service Meta Horizon+, qui propose des applications et jeux en réalité virtuelle ou mixte.

Une exclusivité… réservée aux États-Unis et au Royaume-Uni

Malheureusement, cette édition collector ne sera pas commercialisée en France. Elle est uniquement disponible sur les boutiques Meta des Etats-Unis et du Royaume-Uni (pensez à choisir la région voulue en haut à droite sur le site de Meta), au tarif de 399,99 dollars (379 Livres). À noter que le modèle classique du Quest 3S est proposé à 299,99 dollars, mais sans les accessoires, ni les abonnements inclus, ce qui rend le tarif de ce modèle limité fort intéressant. Malheureusement, impossible de se faire livrer en France, il faudra donc trouver un ami en Angleterre pour le réceptionner et se le faire renvoyer (sites argos.co.uk et ee.co.uk). Cela marche aussi avec les USA, mais la douane et les frais de port seront encore plus élevés (BestBuy.com).

Il s’agit bien d’une édition limitée : une fois les stocks écoulés, Microsoft et Meta assurent qu’aucune autre production n’est prévue. Une stratégie qui vise clairement à promouvoir l’application Xbox sur Horizon OS, désormais disponible sur tous les casques Quest récents, et qui permet de jouer en streaming sans avoir besoin d’installer les jeux.

Une collaboration stratégique pour Horizon OS

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large pour Meta, qui cherche à faire de Horizon OS une plateforme de référence pour la réalité mixte. En intégrant un service de cloud gaming reconnu comme celui de Xbox, la firme espère attirer un public plus large au-delà des seuls joueurs VR traditionnels. La question qui reste en suspends : Que devient "Avalanche", le service de cloud gaming dont Meta parle depuis quelques années maintenant ?

Même si cette édition spéciale reste inaccessible aux utilisateurs français, l’application Xbox, elle, est déjà disponible sur tous les casques Meta Quest compatibles, permettant à chacun de profiter du Xbox Game Pass en réalité virtuelle ou mixte via une interface flottante.

A défaut de pouvoir s'offrir simplement ce Meta Quest 3S en édition limité, vous pouvez toujours vous faire plaisir en vous offrant un Meta Quest 3 ou un Meta Quest 3S à la Fnac.