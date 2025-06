Le Meta Quest 3S aux couleurs de la Xbox vient de fuiter et la surprise n'est pas forcément bonne !

Cette fois, c'est au tour de Luna de faire le buzz avec la mise en ligne de la photo de la boite d’un Meta Quest 3S Xbox Edition. Cette version spéciale, non encore officialisée, adopte un design inspiré de la console de Microsoft et inclurait plusieurs accessoires pensés pour le cloud gaming. Fait notable : les contrôleurs Touch classiques semblent absents du pack.

Un pack aux couleurs de la Xbox

D’après le visuel en ligne, cette édition limitée du Meta Quest 3S arbore une coque noire et un coussin facial vert, reprenant la charte graphique Xbox. Le contenu de la boîte indiquerait que c'est un modèle de 128 Go.

Contenu de la boîte :

Une manette Xbox officielle ;

Un Elite Strap pour plus de confort ;

Et 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ;

Ce bundle serait commercialisé autour de 399 $.

Pas de contrôleurs Touch : un choix assumé ?

La boîte ne fait aucune mention des contrôleurs Touch habituellement fournis avec les casques Meta. Leur absence semble cohérente avec l’orientation de ce pack : proposer une expérience centrée sur le cloud-gaming, en utilisant la manette Xbox sur un écran virtuel projeté dans l’espace 3D du casque. Cela limite donc l’usage aux applications compatibles avec le suivi des mains ou avec une manette Xbox, et non aux jeux VR nécessitant des contrôleurs de mouvement, sauf achat séparé.

Un usage hybride, pas une VR Xbox native

Pour précision, ce Quest 3S Xbox Edition n’a pas vocation à faire tourner des jeux Xbox en VR. Il s’agit d’un casque autonome Android, déjà disponible sur le marché, et ici livré avec des accessoires pensés pour profiter pleinement du Xbox Cloud Gaming dans l’environnement virtuel et immersif du Quest. Chose qui est officiellement déjà possible depuis fin 2022 via l’application éponyme disponible sur le Store de Meta à condition de posséder une manette connectée en Bluetooth ou USB-C.

Une stratégie Meta–Microsoft renforcée

Ce produit s’inscrit dans la continuité du rapprochement entre Meta et Microsoft. Outre le cloud gaming, des applications comme Teams et Office 365 sont disponibles sur les casques Quest. Ce pack met donc en avant un positionnement polyvalent, entre divertissement traditionnel et usage immersif.

Cette Xbox Edition du Quest 3S cible clairement les amateurs de l’écosystème Xbox qui souhaitent tester la réalité virtuelle sans entrer dans la VR gestuelle ou interactive, mais plutôt dans une logique de jeu sur écran géant en streaming. Reste à confirmer sa disponibilité hors des États-Unis, ainsi que la possibilité d’acheter les contrôleurs Touch séparément pour élargir les usages.