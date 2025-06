Meta Quest 3S Xbox Edition : le casque VR officialisé avec une énorme déception pour la France

Le casque VR Meta Quest 3S Xbox Edition est-il disponible en France ?





Nous vous en parlons il y a quelques jours, Microsoft s'est associé à Meta pour proposer un Meta Quest 3S Xbox Edition. Le casque de réalité virtuelle est disponible en précommande, il faut compter 399,99 $ ou 379,99 £. Vous vous demandez sans doute quel est le prix en euros ? Eh bien il n'est pas affiché, car le Meta Quest 3S Xbox Edition n'est pas disponible en France !

Un contenu idéal pour découvrir la VR autonome et le Game Pass Ultimate





Oui, c'est une énorme déception pour les joueurs et joueuses qui voulaient découvrir la VR avec ce casque, ou pour les collectionneurs qui voulaient avoir ce modèle Carbon Black et Velocity Green. Mais que contient la boîte ? Eh bien c'est plutôt intéressant :

Casque tout-en-un - Casque Meta Quest 3S en version 128 Go avec sangle Élite Meta Quest, protection faciale standard (préinstallée) et espacement pour lunettes facultatif (inclus).

- Casque Meta Quest 3S en version 128 Go avec sangle Élite Meta Quest, protection faciale standard (préinstallée) et espacement pour lunettes facultatif (inclus). Manette Xbox édition limitée - Jouez comme les pros avec la manette Xbox sans fil compatible en Carbon Black et Velocity Green. Piles AA incluses.

- Jouez comme les pros avec la manette Xbox sans fil compatible en Carbon Black et Velocity Green. Piles AA incluses. Manettes Touch Plus - 2 manettes Meta Quest Touch Plus avec dragonnes et 2 piles AA.

- 2 manettes Meta Quest Touch Plus avec dragonnes et 2 piles AA. Adaptateur secteur universel - L’adaptateur secteur s’accompagne d’un câble de recharge et de transmission de données USB-C d’un mètre.

- L’adaptateur secteur s’accompagne d’un câble de recharge et de transmission de données USB-C d’un mètre. 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate - Jouez à des nouveautés Xbox, à des franchises emblématiques et à des titres populaires entre ami·es.

- Jouez à des nouveautés Xbox, à des franchises emblématiques et à des titres populaires entre ami·es. Essai de 3 mois de Meta Horizon+ - Inclut un accès à des jeux instantanés, à des offres mensuelles, à des exclusivités et bien plus encore.

Pour le reste, c'est du classique, le Meta Quest 3S dispose d'un GPU deux fois plus rapide que le Quest 2, de 8 Go de RAM, d'une résolution de 1832x1920 pixels par œil, de lentilles de Fresnel avec trois positions, d'un stockage de 128 Go et d'une batterie de 4 324 mAh tenant en théorie 2,5h.

Un casque VR en édition très limitée





Comme le rapporte VGC, le Meta Quest 3S Xbox Edition est disponible sur la boutique officielle de Meta, mais également chez quelques revendeurs comme Best Buy aux États-Unis, ainsi qu'Argos et EE au Royaume-Uni. Un casque VR en édition très limitée, Microsoft explique qu'« une fois qu'ils seront vendus, il n'y en aura plus ». En clair, il faudra batailler pour mettre les mains dessus, même de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique.

En France, eh bien il faut se contenter du Meta Quest 3S blanc (sans Game Pass Ultimate ni manette Xbox), vendu 329,99 € sur Amazon et Fnac. Heureusement, il est possible de jouer aux jeux du Game Pass Ultimate en VR même avec ce modèle, via l'application Xbox disponible sur le Meta Store.