Meta Quest 3S : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau casque XR de Meta (prix, date sortie, fiche technique, avis...)

Meta a récemment présenté le Meta Quest 3S, un nouveau casque qui vient compléter la gamme des produits Quest. Offrant des spécifications proches de celles du Quest 3, ce modèle se positionne comme l'option la plus abordable pour les utilisateurs souhaitant découvrir la réalité mixte. À partir de 329,99 € pour la version de 128 Go, les précommandes sont désormais ouvertes, avec une disponibilité prévue pour le 15 octobre.

Un Casque Accessible



Le Quest 3S vise à rendre la réalité mixte accessible à un large public, y compris aux familles et aux utilisateurs souhaitant faire une mise à niveau sans débourser une somme importante. Ce casque permet aux utilisateurs de profiter d'une variété d'expériences, que ce soit pour le divertissement, l'éducation ou les jeux.

Performances et Spécifications



Le Quest 3S est doté du processeur Snapdragon XR2 Gen 2, garantissant des performances optimales. En clair, il est aussi puissant que son grand frère, le Meta Quest 3 et voici un aperçu des spécifications techniques :

Caractéristiques Quest 3 Quest 3S Lentilles Pancake Fresnel Champ de vision 110° x 96° 89°-96° x 96° Écran Double LCD Simple LCD Résolution 2064×2208 1,832×1,920 Résolution angulaire 25 PPD 21 PPD Rafraîchissement Jusqu'à 120 Hz Jusqu'à 120 Hz Processeur Snapdragon XR2 Gen 2 (4 nm) Snapdragon XR2 Gen 2 (4 nm) RAM 8 Go 8 Go Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Caméras Couleur (True Color, 18 PPD) Couleur (True Color, 18 PPD) Émetteurs IR Capteur de profondeur IR flood illuminators Épaisseur du casque 62,3 mm 73,9 mm Poids 515 g 514 g Autonomie 2,2 heures (en moyenne) 2,5 heures (en moyenne) Manettes Touch Plus (sans anneaux) avec haptique avancée Touch Plus (sans anneaux) avec haptique avancée



La différence la plus visible entre le Meta Quest 3 et le Quest 3S réside dans les lentilles : le Quest 3S utilise des lentilles de Fresnel, tandis que le Quest 3 est équipé de lentilles Pancake, qui permettent une meilleure netteté et un form Factor plus fin. Mais ce n'est pas tout. La partie écran est identique à celle du Meta Quest 2 ce qui donne une seule dalle avec une définition de 1,832×1,920, contre deux dalles avec une définition globale de 2064×2208. Mine de rien, sur le papier du moins, l'image sur le Meta Quest 3S pourrait bien être un peu en dessous de celle du grand frère, mais il faudra attendre sa sortie pour le savoir. Enfin, le système de suivi, et particulièrement la partie pour le scan de pièce et/ou du suivi des mains, est différent. Sur le Quest 3 original, il y a un capteur de profondeur tandis que sur le Meta Quest 3S, ce sont deux IR flood illuminators (capteurs infrarouges) qui feront le job. En condition de faible luminosité, il se pourrait bien que le Quest 3S soit plus performant. Par contre, en extérieur, il se peut que le Quest 3S rejoigne son grand frère, le Quest 2, dans les jouets inutilisables. A voir dès sa sortie.

Mises à Jour et Écosystème



Le Meta Quest 3S, comme le Quest 3, bénéficiera des mises à jour du système d'exploitation Meta Horizon OS, avec des améliorations de l'expérience utilisateur, notamment une meilleure prise en charge des applications 2D. Le mode Passthrough sera également optimisé, avec des contrastes et des couleurs améliorés.

Offres Promotionnelles



À l'achat d'un appareil de la gamme Quest 3, y compris le Quest 3S, les utilisateurs pourront recevoir le jeu Batman : Arkham Shadow ainsi que trois mois d'accès gratuit à Meta Quest+, l'équivalent Meta du GamePass de Microsoft. Ce jeu, prévu pour être lancé le 22 octobre, promet une expérience immersive dans l'univers de Batman et nous vous pouvez d'ailleurs voir nos premières impressions sur celui-ci sur notre chaîne YouTube.

Conclusion : Un Choix Abordable pour la VR



Le Meta Quest 3S se distingue par son rapport qualité-prix et ses performances solides, le positionnant comme une option judicieuse pour ceux qui souhaitent explorer la réalité mixte sans un investissement conséquent. Ce modèle est idéal pour ceux qui envisagent d'acquérir un second casque pour des sessions de jeu en famille ou pour remplacer leur Meta Quest 2 sans grever leur budget. En optant pour un design similaire à celui du Quest 2 et en utilisant des lentilles de Fresnel tout en offrant la même puissance que le Meta Quest 3 original, Meta a habilement évité de compromettre l'expérience utilisateur. En abaissant la barrière des prix sans limiter les fonctionnalités disponibles, Meta s'affirme comme un leader incontestable dans le domaine de la réalité étendue pour le grand public.