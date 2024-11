BON PLAN : les figurines Funko Pop! à 4 € pour le Black Friday !

Cela fait des années que Funko propose ses figurines Pop! avec des personnages issus de la pop culture, les collectionneurs les empilent, mais tout cela a un véritable coût. À l'occasion du Black Friday, la Fnac casse les prix sur des dizaines de figurines Pop!, c'est le moment d'agrandir sa collection.

Comme vous l'avez lu dans le titre, la Fnac propose des dizaines de figurines Funko Pop! à 4 € l'unité, soit jusqu'à - 79 % de réduction. Un tas de personnages issus des franchises Star Wars, Naruto, Stranger Things, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh, L'Attaque des Titans, Disney, Dragon Ball, Demon Slayer, My Hero Academia, Marvel, DC Comics, House of the Dragons, Godzilla x Kong, Le Parrain, 300, Wonka, L'Étrange Noël de monsieur Jack, NBA, Jurassic Park, Power Rangers, Rebel Moon, Black Clover, BTS ou encore Pokémon sont disponibles.

Les figurines Funko Pop! à 4 € sont à retrouver le site de la Fnac, mais attention, les stocks sont limités.