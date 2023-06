Quest Games Optimizer V7 : l'activation sans fil et sans PC ni smartphone est enfin arrivée !

Après un an et demi d'existence, 27 mises à jour gratuites et plus de 470 jeux optimisés sur l'ensemble des Meta Quest, QGO passe enfin à l'âge adulte et s'affranchit du cordon ombilical qui l'empêchait jusqu'alors de devenir l'application incontournable auprès de tous : l'activation obligatoire - via un PC ou un smartphone - du service ADB à chaque redémarrage du casque VR.

Le développeur Anagan79 avait annoncé qu'un jour, s'affranchir du câble USB pour activer le fameux ADB (Android Debug Bridge) au démarrage du casque serait quelque chose de possible et c'est maintenant le cas.

C'est donc avec une immense joie que GAMERGEN.COM, comptant le développeur parmi ses rédacteurs, vous annonce ce jour que la nouvelle mise à jour gratuite estampillée v7.0.0 est fin prête et signe un tournant majeur dans l'histoire de l'application ! Après des mois d'exploration pour trouver la solution miracle, expérimenter et partager auprès de la communauté diverses solutions plus ou moins pratiques, nous pouvions entrevoir de façon tangible LA possibilité qu'un jour ou l'autre QGO ne dépende plus d'un câble au démarrage du casque. La tâche n'a pas été simple et Anagan79 s'est fait aider par le développeur thedroidgeek afin de toucher le Saint Graal. L'union fait la force, il n'y a pas de doutes.

La vidéo présente dans l'article propose un récapitulatif des possibilités offertes par l'application en version v7.0.0, ainsi que son installation et son utilisation. Une fois la connexion ADB sans fil activée et les autorisations acceptées à l'intérieur du casque, QGO peut dorénavant à chaque redémarrage du casque activer tout seul le service ADB sans passer par le câble comme c'était le cas jusqu'alors. Ce qui signifie qu'il n'est désormais plus utile de laisser le casque en veille pour ne pas perdre ADB. Attention cependant, il est nécessaire de brancher le casque et d'activer ADB à l'ancienne au moins une fois (QGO vous le dira si ce n'est pas le cas), afin que tout se mette en place. Ensuite, à chaque redémarrage du casque, il suffira d'accepter l'autorisation en ouvrant QGO.

Cette nouvelle mouture apporte aussi quelques nouveautés comme un lien direct vers la FAQ ou encore les contributeurs, un thème orangé/rouge, l'affichage du compte mail dans les paramètres généraux, la suppression de l'option Taux de rafraîchissement adaptatif (cassée avec la V54 de Meta) et la suppression du mode Version d'essai gratuit, car l'application est à présent mature et sort, en quelque sorte, de sa phase early access.

QGO passe donc à l'étape supérieure et devrait être encore plus largement adopté à présent, car son utilisation est dès lors extrêmement simplifiée. Nous comptons sur vous toutes et tous pour promouvoir les nouvelles possibilités offertes par cette version v7.0.0 autour de vous.

N'oubliez pas qu'une extension premium de l'outil est disponible à cette adresse et active par exemple le lancement automatique de QGO à la fermeture des jeux, le suivi du temps de jeu, un thème exclusif et plus encore.

Comme à chaque fois, les remerciements vont à la communauté toujours grandissante et toujours plus présente derrière l'outil, les différents bêta testeurs, les contributeurs, celles et ceux qui promeuvent l'application d'une manière ou d'une autre, les différentes partenaires que sont les communautés OMQ2-TF, AFFRANCHI, sans oublier MonoJump, membre de la « Loulou Family » de GAMERGEN.COM pour l'aide au montage de la vidéo ainsi qu'UltimateVRGun qui a, pour l'occasion, mis à disposition sur son store les gunstocks Tiny+ et Ultimate aux couleurs du Quest Games Optimizer (n'oubliez pas le code GAMERGEN).