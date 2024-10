Black Myth: Wukong, l'annonce attendue par des millions de joueurs est là !

Black Myth: Wukong a été lancé le 19 août dernier sur PC et PlayStation 5, l'Action-RPG de Game Science est immédiatement devenu l'un des jeux vidéo les plus vendus de l'année, comptant plus de 20 millions d'exemplaires écoulés rien que sur Steam. Un titre très plébiscité en Chine, mais également dans le reste du monde, bien qu'il soit disponible uniquement en version dématérialisée sur le PlayStation Store, Steam et l'Epic Games Store.

De très, très nombreux joueurs attendent quand même de mettre les mains sur une version physique pour découvrir ce jeu de rôle et d'action chinois inspiré de la légende du Roi-Singe. Eh bien, bonne nouvelle, Game Science a annoncé ce week-end que Black Myth: Wukong sera disponible en boîte sur PlayStation 5 « très bientôt ». Le studio ne donne pas de date de sortie précise, mais le leaker billbil-kun a des informations plus précises.

D'après l'informateur, Black Myth: Wukong serait lancé dès aujourd'hui, le 21 octobre 2024, en version physique PS5 aux États-Unis, contre 64,99 $. L'Europe ne sera pas oubliée, l'édition en boîte devrait arriver « très bientôt » sur le Vieux Continent, contre 69,99 €. Game Science n'a cependant rien confirmé à l'heure actuelle. Pour rappel, une extension a été annoncée et pourrait sortir en tout début d'année prochaine.

En attendant l'arrivée de Black Myth: Wukong en version physique sur la console de Sony, vous pouvez acheter la manette DualSense Edge à 239,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.