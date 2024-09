Black Myth: Wukong, une grosse annonce imminente ?

Black Myth: Wukong est un véritable succès commercial, le jeu de rôle et d'action de Game Science s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires sur PC et PlayStation 5, principalement en Chine, son pays d'origine. Daniel Wu, directeur de Hero Games, l'actionnaire externe principal de Game Science, avait dévoilé récemment qu'une extension est en développement et elle pourrait sortir plus tôt que vous ne le pensiez.

C'est le journaliste et consultant Daniel Camilo, basé en Chine, qui prend la parole sur X (ex-Twitter), affirmant que le DLC de Black Myth: Wukong sortirait aux alentours du Nouvel An chinois, soit dès la fin de janvier ou début février 2025. Le journaliste cite des sources directes très fiables, mais comme toujours, les pincettes sont de mise tant que Game Science n'a pas fait d'annonce officielle. Quoi qu'il en soit, c'est rapide, Elden Ring a mis plus de deux ans avant d'avoir droit à Shadow of the Erdtree, espérons que la qualité soit également au rendez-vous pour le contenu additionnel du jeu chinois.

Daniel Camilo rajoute que Black Myth: Wukong a désormais dépassé les 20 millions de ventes, mais il prédit que l'extension ne séduirait que 20 % des joueurs. Pourquoi ? Eh bien la majorité des ventes du jeu de base vient de Chine et il s'agirait d'achat par pure fierté nationale, la plupart des joueurs chinois trouveraient l'Action-RPG trop difficile et le DLC ne les intéresserait pas. Le journaliste conclut en rappelant que les plans de Game Science peuvent changer, il cite une roadmap interne au studio qui peut évoluer d'ici la sortie de l'extension.

Pour rappel, Black Myth: Wukong est également attendu sur Xbox Series X|S, mais la sortie est retardée, à cause de soucis de développement ou d'une exclusivité temporaire avec Sony, le mystère reste entier. Le titre est disponible uniquement au format dématérialisé, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.