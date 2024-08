Black Myth: Wukong, la raison du retard sur Xbox Series X et S expliquée ?

Game Science a sorti la semaine dernière Black Myth: Wukong, un jeu de rôle et d'action inspiré de la mythologie chinoise et qui a cartonné sur PC et PlayStation 5, comptabilisant déjà plus de 10 millions de ventes. Une version Xbox Series X|S est également prévue, mais le studio tarde à la lancer.

Des bruits de couloir laissaient penser que Game Science avait signé un accord d'exclusivité temporaire avec Sony pour sortir d'abord Black Myth: Wukong sur PS5, mais la réalité pourrait être bien différente et plus terre à terre. D'après eXtas1s, un insider bien informé, Black Myth: Wukong souffrirait de fuite de mémoire, ou memory leak, sur Xbox Series X|S. Un problème technique bien connu des développeurs où la mémoire qui n'est plus utilisée n'est pas libérée, résultant de crashs et de problèmes de performances. Malheureusement, Game Science n'arriverait pas à résoudre ce souci, et Black Myth: Wukong n'aurait pas passé les tests de détection de bugs, mais le reste du jeu « sur le point d'être prêt ».

Le studio chinois s'emploierait désormais à corriger ce problème afin de passer les tests et enfin dévoiler une date de sortie de Black Myth: Wukong sur Xbox Series X|S. Bref, les joueurs n'ont désormais plus qu'à patienter. Vous pouvez retrouver la Xbox Series X à 469,99 € sur Amazon.