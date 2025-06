Black Myth: Wukong, enfin une bonne nouvelle pour les joueurs Xbox... qui remet une question sur le tapis

L'été dernier, l'Action-RPG Black Myth: Wukong de Game Science a séduit les joueurs et la critique, même s'il a été révélé en février dernier que sur ses plus de 25 millions de ventes, 70 % ont été effectuées en Chine, ce qui risque assez énorme pour le reste du monde il faut bien l'avouer. Pour autant, il n'était sorti que sur PS5 et PC, alors qu'il était initialement prévu sur Xbox Series X|S. À l'époque, l'excuse officielle était un problème de fuite de mémoire (memory leak) sur la console de Microsoft. Au final, toute cette histoire ressemble désormais à une exclusivité temporaire déguisée compte tenu de l'information du jour partagée, partagée sur Twitter / X.

Black Myth: Wukong va bel et bien sortir sur Xbox Series X|S et ce le 20 août 2025... soit pile un an après son lancement sur les autres plateformes. La coïncidence est bien trop grande et les bruits de couloir évoquaient clairement un contrat d'exclusivité, comme mentionné par Paul Tassi. Les joueurs n'ont évidemment pas manqué de le souligner à nouveau. Peu importe la raison, ceux qui l'attendaient sur cette plateforme vont enfin pouvoir en profiter et les précommandes ouvriront le 18 juin à minuit, heure de Beijing (ou Pékin si vous préférez) sur le Microsoft Store.

En parallèle, Black Myth: Wukong va bénéficier pour la première fois d'une remise de 20 % sur les boutiques en ligne :

PlayStation Store : du 18 juin au 3 juillet ;

Microsoft Store (sur les précommandes) : du 18 juin au 11 juillet ;

PC (Steam et Epic Games Store) : du 20 juin au 11 juillet ;

