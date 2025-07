Battlefield 6 : EA Games officialise le nom du jeu, la première bande-annonce est imminente !

Electronic Arts nous avait donné rendez-vous cet été pour découvrir le prochain opus de sa franchise Battlefield. Un titre en développement chez DICE, Criterion Games, Motive Studios et Ripple Effect et qui est évidemment très attendu par de nombreux joueurs, que ce soit pour sa campagne solo ou ses modes multijoueurs. Le titre bénéficie d'un développement communautaire propice aux fuites, mais l'éditeur donne enfin des informations officielles.

Quand sera présenté Battlefield 6 ?





Le prochain volet de la franchise s'appellera donc Battlefield 6 et la première bande-annonce sera dévoilée le 24 juillet, à 17h00. Electronic Arts a déjà partagé le lien de la vidéo, qui sera diffusée dans moins de deux jours, permettant de découvrir un premier artwork montrant une explosion sur le pont de Brooklyn, à New York. Le titre devrait proposer une ambiance de guerre moderne, pour le plus grand plaisir des fans.

Un jeu victime de fuites





Tout cela n'est pas vraiment surprenant, un influenceur avait vendu la mèche il y a quelques heures en partageant une photo sur les réseaux sociaux, dévoilant le nom du jeu avant EA Games. L'éditeur devrait organiser un évènement à la fin du mois pour mettre en avant son FPS, nous devrions en apprendre davantage le 24 juillet.

En attendant la présentation officielle de Battlefield 6, vous pouvez retrouver Battlefield 2042 à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.