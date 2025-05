Battlefield 6 : bientôt la révélation ? EA Games nous donne rendez-vous

Battlefield 2042 fêtera en fin d'année son quatrième anniversaire, mais le regard de tous les fans de la franchise est tourné vers le prochain opus. Un titre particulièrement ambitieux qui bénéficie d'un développement communautaire, la présence de quatre studios (DICE, Motive Studio, Criterion Games et Ripple Effect) n'est visiblement pas suffisant.

Cette semaine, l'éditeur Electronic Arts a dévoilé son dernier bilan financier et il annonce que le prochain jeu Battlefield sera dévoilé cet été. Le studio confirme au passage que son jeu de tir solo et multijoueur sortira bien au cours de l'année fiscale 2026, soit avant le 31 mars prochain. Au passage, Andrew Wilson se félicite du succès des jeux de sport College Football et FC, ainsi que des Sims. De son côté, Split Fiction s'est vendu à quatre millions d'exemplaires.

Comme Grand Theft Auto VI a été repoussé à mai 2026, EA Games a le champ libre en fin d'année 2025 pour sortir Battlefield 6, mais il faudra patienter jusqu'à cet été pour découvrir la date de sortie. En attendant, vous pouvez retrouver Battlefield 2042 à partir de 25,93 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

