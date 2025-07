Légendes Pokémon : Z-A se prend un peu pour Détective Pikachu avec sa Méga-Évolution Ferox, de multiples nouveautés introduites

De A à Z jusqu'à présent





Chose peu commune à l'ère actuelle de la licence, l'annonce de Légendes Pokémon : Z-A remonte à février 2024, alors sans visuel provenant directement du jeu. Il aura ensuite fallu patienter un an avant de le voir ressurgir lors du Pokémon Day 2025, avec une introduction de plusieurs personnages principaux en dehors de notre avatar, des starters faisant plaisir aux fans de Johto, les affrontements en temps réel et évidemment le retour des Méga-Évolutions, indissociables de la 6G et Kalos. Pour autant, en dehors de la capture dans les Zones sauvages d'Illumis, nous n'avons eu droit qu'à l'introduction du Royale Z-A comme activité touchant un minimum de près le scénario du jeu avec ses affrontements nocturnes. Autant dire qu'à trois mois de sa sortie, nous ne savions finalement pas grand-chose. Il était donc temps d'en montrer plus à l'occasion du Pokémon Presents de ce mardi. Et effectivement, il y a eu plusieurs nouveautés introduites.

Un jeu visuellement propre... sur Switch 2





Pour commencer, vous noterez le logo de la Switch 2 présent au début des deux nouvelles bandes-annonces. Clairement, Nintendo et The Pokémon Company souhaitent montrer le jeu sous son meilleur jour, de quoi avoir des craintes quant à la qualité finale sur Switch première du nom. Au moins, nous savons que le rendu sera agréable à l'œil sur la nouvelle console hybride.

Une pléthore de personnages liés à différents contenus





En termes d'éléments inédits, il y a de quoi faire, à commencer du côté des personnages. Notre protagoniste (Paxton ou Harmony de leurs noms officiels apparus sur de précédentes captures, avec respectivement un x et un y) va ainsi intégrer la Team MZ dont fait partie notre rival(e) Boro ou Cety, une équipe également composée du styliste Inno avec son Baggiguane (notez le symbole d'Exagide sur sa cravate), et de la danseuse professionnelle en devenir Rudi avec son Stari, dont l'objectif est de protéger la ville. Leur QG sera évidemment l'Hôtel Z. Détail amusant à relever, la veste portée par notre avatar dès la vidéo de février arborait le logo du groupe. Peut-être que d'autres détails du genre sont passés inaperçus.

Plus surprenant encore, l'équivalent du rôle de Professeur pour cet épisode sera tenu par Myosotis, désormais directrice adjointe du Laboratoire Pokémon. Si vous avez oublié les évènements de Pokémon X et Y, elle était membre de la Team Flare, dont le logo est d'ailleurs présent sur son siège. Le glow up est saisissant, tout en respectant son apparence d'origine. Ici, elle étudiera le comportement des Pokémon et tout ce qui concerne leur accroissement démographique, nous récompensant de CT en échange de nos services, dont le remplissage du Pokédex. Est-ce que Platane fera une apparition ou est-il parti vers d'autres horizons ?

L'autre personnage faisant son retour, c'est Millie, qui a pris le relais de Beladonis dans son agence de détective et a bien grandi, toujours accompagnée par son Psystigri surnommé Gribouille. C'est d'ailleurs elle qui figure sur la jaquette du jeu et utilise un Méga-Lucario. Des missions secondaires pour aider les habitants seront ainsi disponibles, de quoi rappeler Détective Pikachu sur certains aspects. Et si vous trouvez cela exagéré, l'élément suivant rappelle encore plus les deux jeux d'aventure. En effet, elle va aussi nous demander de l'aide pour enquêter sur des Pokémon méga-évoluant spontanément sans qu'ils aient besoin d'un dresseur et se déchaînent, un phénomène baptisé Méga-Évolution Ferox. Cela rappelle un peu l'intrigue du R. Et alors que la société Quazar pouvait déjà paraître louche et potentiellement faire office de méchant, c'est elle qui va demander à notre Team MZ d'élucider ce mystère. Clairement, les affrontements à plusieurs qui en découleront ressemblent à une énième déclinaison des Raids, à croire que Game Freak ne peut plus s'en passer depuis la 8G.

Plus étonnant, le Clan Dérouillard et son leader Corvault ont été introduits, qui pourrait clairement passer pour un Champion d'arène de type Poison dans un autre contexte et fera office d'adversaire dans le cadre du Royale Z-A. Vous remarquerez la présence d'une œuvre d'art ressemblant à un Qwilpik, qui pourrait faire partie de son équipe. Plus curieux, des fresques dans son repaire représentent Steelix et nous voyons aussi une statue de Scalpereur, tous deux de type Acier. Est-ce en rapport avec l'un de ses associés ? Avec le thème de la rouille, ce serait logique. Est-ce que de multiples autres organisations locales sont à prévoir ? Après tout, Légendes Pokémon : Arceus avait les Clans Diamant et Perle. Rien n'est moins sûr, puisqu'en anglais et japonais, le groupe est désigné sous le terme de syndicat, ce qui n'empêche pas qu'il y en ait d'autres, mais vient mettre à mal la comparaison.

Des fonctionnalités faisant leur retour





Qui dit Kalos et Illumis implique la beauté et donc la mode. La personnalisation de notre Dresseur a donc été introduite, avec visiblement de très nombreuses possibilités pour totalement le transformer. Les exemples montrés pourraient clairement passer pour des personnages distincts, ce qui est une bonne chose ! À voir si la déclinaison masculine aura ce même traitement de faveur ou des choix plus limités. Ce qui est certain, c'est que nous aurons le choix de notre coupe et couleurs de cheveux, des cils et du rouge à lèvres, ainsi que diverses tenues aux coloris modifiables.

Également repris de LPA, nous retrouverons parmi les créatures sauvages des Pokémon Barons, plus grands et puissants, reconnaissables à leur regard rouge et qui devraient nous donner du fil à retordre.

Une seule Méga-Évolution inédite pour le moment





La déception de cette présentation aura sans doute été pour beaucoup le manque de nouvelles formes montrées, puisque nous avons seulement eu droit à Méga-Dracolosse, dont les changements visuels sont assez minimalistes il faut l'avouer, se rapprochant de ceux d'un Méga-Pharamp. Espérons que d'autres aient davantage ce petit truc en plus les différenciant de l'original. Outre son apparence, le fait est qu'il n'en avait clairement pas besoin stratégiquement parlant, puisqu'étant toujours dans le tiers OverUsed après toutes ces années...

Quant à Zygarde, nous ne savons toujours pas ce qu'il vient faire dans cette histoire. Quelques autres détails sont à retrouver en pages suivantes, accompagnés de visuels.

Plusieurs récompenses offertes aux premiers joueurs





Des bonus d'achat ont aussi été dévoilés, valables jusqu'au 28 février 2026. Le premier est un Tarsal tenant une Gardevoirite à utiliser pour faire méga-évoluer Gardevoir, qui sera à obtenir via Cadeaux Mystère, une fonctionnalité qui fera donc son retour. Il est par ailleurs précisé que cette Méga-Gemme sera disponible autrement au cours de notre partie et qu'un seul exemplaire peut être obtenu, donc pas de panique si vous décidez de patienter pour vous procurer le jeu.

De plus, et uniquement pour la version numérique du jeu, un code pour recevoir 100 Poké Balls sera également offert sur cette même période et envoyé par e-mail, utilisable jusqu'au 10 mars 2026, là encore via Cadeaux Mystère.

Un pack avec la Switch 2 annoncé





Enfin, Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition va être proposé en bundle avec la Switch 2, une offre dont vous pouvez retrouver tous les détails dans notre article dédié :

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A sortira le 16 octobre sur Switch et Switch 2. Vous pouvez consulter notre guide d'achat pour l'obtenir au meilleur prix.